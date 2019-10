Malgré un rôle plutôt studieux dans Gilmore Girls, l’américaine Alexis Bledel est considéré comme l’une des célébrités les plus dangereuses du web. Pourtant, elle n’est pas de celles qui partagent de multiples challenges périlleux que les plus jeunes pourraient reproduire.

Si elle se voit attribuer ce statut, c’est parce que les recherches web la concernant sont particulièrement susceptibles d’amener les internautes vers un virus informatique ou un malware.

Quand des célébrités mènent les internautes tout droit vers des virus

À l’origine de cette nomination un peu particulière, l’éditeur de logiciel McAfee explique que cette étude vise à alerter les internautes sur le danger des liens qui semblent suspects. De nombreux escrocs associent effectivement des résultats de recherche sur des célébrités à des arnaques afin d’avoir plus de chances d’atteindre leurs victimes.

Et autant dire que les malwares et autres pièges qui concernent l’actrice Alexis Bledel sont nombreux. Première de ce classement, elle est suivie par l’animateur de talk-show James Corden et Sophie Turner, connue pour son rôle dans la série Game of Thrones. Des célébrités comme Jimmy Fallon, Jackie Chan ou encore Nicki Minaj font également partie de ce top 10, qui se termine avec la présence de Tessa Thompson, présente dans Avengers : Endgame.

L’an dernier, c’est l’actrice américaine Ruby Rose qui occupait la première marche de ce triste podium, certainement grâce à son rôle dans Batwoman.

Évangéliste en chef pour la sécurité des consommateurs chez McAfee, Gary Davis pense qu’Alexis Bledel a été propulsée en haut de ce classement pour ses rôles dans Gilmore Girls et The Handmaid’s Tale. Quant à Sophie Turner, il évoque bien évidemment la célèbre série Game of Thrones, qui s’est terminée il y a plusieurs mois.

Gary Davis ajoute : « Il est essentiel que les consommateurs apprennent à protéger leur vie numérique des cybercriminels en y réfléchissant à deux fois avant de cliquer sur des liens suspects ou de télécharger du contenu ».