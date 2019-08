Adobe Fresco, l’application qui vous permet de faire de la peinture sur iPad

De Project Gemini à Adobe Fresco

Au cours du mois d’avril, Adobe avait mis à disposition auprès de quelques artistes son Project Gemini, une application de peinture et dessin pour tablettes. Cette dernière proposait comme principale nouveauté les pinceaux Live. Quelques mois plus tard, le projet se montre un peu plus et en profite pour changer de nom, troquant Project Gemini pour Adobe Fresco.

L’application, compatible avec les derniers stylets et appareils tactiles, intègre selon les dires de l’éditeur « la plus vaste collection de pinceaux au monde et une technologie révolutionnaire pour offrir une expérience de peinture et de dessin réaliste ». Un bon moyen de se mettre à la peinture numérique.

Qui dit tablette tactile et stylet fait immédiatement penser aux derniers iPad et bien que ces derniers ne soient pas les seuls à proposer la combinaison de ces deux technologies, l’application Fresco se destine pour le moment uniquement aux tablettes d’Apple. Un choix expliqué par Bryan O’Neil Hugues, directeur du développement des produits Adobe : « Apple a créé la plateforme de dessin la plus expressive avec le Pencil et nous sommes époustouflés par les capacités matérielles de l’iPad ».

Une application qui ne remplace pas Photoshop

Le principal avantage d’Adobe Fresco est ses pinceaux Live, qui utilisent la plate-forme AI d’Adobe Sensei pour produire des aquarelles et des traits de peinture à l’huile réalistes. L’application permet aux utilisateurs de travailler avec des pinceaux vectoriels et de télécharger ou d’importer leurs propres brosses. Si on retrouve donc des fonctionnalités déjà existantes sur les applications Photoshop Sketch et Illustrator Drax, Fresco ne vise pas le même public et s’adresse principalement aux illustrateurs. Toujours selon Bray O’Neil Hugues, la nouvelle application d’Adobe est « un outil spécialisé pour répondre à des besoins différents et pour toucher de nouveaux utilisateurs ».

En plus d’Adobe Fresco, on attend désormais la sortie de la version iPad de Photoshop prévue pour la fin de l’année et principalement dédiée à la composition et la retouche de photos.

Lors de son lancement en fin d’année, l’application permettra d’enregistrer les fichiers en tant que PSD Cloud, un nouveau format qui synchronisera tous les changements dans le Creative Cloud et permettra aux utilisateurs de basculer entre les appareils mobiles et de bureau en toute simplicité.