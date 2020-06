Adobe Photoshop Camera : le plein de filtres (gratuits) pour votre smartphone

Adobe lance une nouvelle application, sur iOS comme sur Android, baptisée Photoshop Camera. Cette dernière est fournie avec de nombreux filtres, visant à booster les selfies mais aussi les photos de paysages, en (ab)usant de toute la magie d’Adobe.

Une application Photoshop Camera chez Adobe

Une application gratuite qui, une fois installée, permet à l’utilisateur de modifier très facilement les photos déjà présentes dans son smartphone. Outre les modifications « classiques » avec la possibilité de jouer sur les Ombres, le Contraste, la Vibrance, l’Exposition… l’application Photoshop Camera est également bourrée de filtres qui permettent, en un clic, de modifier un cliché.

L’application est livrée avec divers filtres (baptisés « Objectifs ») comme Portrait, Pop Art, Spectre, Intelligent ou encore Nourriture et Paysage, chacun offrant diverses variantes. Via un simple swipe vers la gauche ou la droite, on fait défiler les différentes variantes d’un même filtre.

Une fois le cliché validé, il est possible, sur certains filtres, d’effectuer de nouvelles retouches, comme déplacer certains textes (via deux doigts) ou modifier tel ou tel effet en arrière-plan. Le filtre « Ciels Bleus » permet par exemple de simuler un temps clair lors d’une photo prise à l’extérieur, avec un résultat somme toute assez bluffant, et le tout se veut très simple à utiliser.

Comme sur un autre réseau social bien connu, il est possible d’accéder à une bibliothèque d’objectifs, pour ajouter de nouveaux modèles, ou même créer son propre objectif. Pour Adobe, il s’agit « d’apporter la magie de Photoshop, directement dans le capteur photo de nos smartphones. » A noter que Photoshop Camera ne permet pas d’enregistrer de la vidéo.

Pour l’heure, l’application propose également des filtres en partenariat avec Billie Eilish, et Adobe n’exclut pas d’autres collaborations à venir avec des artistes et des créateurs. Pour Adobe, Photoshop Camera ne rentre pas en concurrence directe avec d’autres applications comme Snapchat ou encore Instagram.

A l’heure actuelle, force est d’admettre que l’application fonctionne à merveille, et permet en quelques secondes de réaliser un selfie original, ou simplement de redonner de l’éclat à une photo un peu terne, via un système d’ajustement automatique, avant de partager le tout sur ses réseaux sociaux favoris, ou de l’enregistrer dans sa photothèque.