Adobe veut que vous postiez de meilleures photos sur Instagram grâce à Photoshop Camera

Si les filtres et les effets proposés par Facebook, Instagram et Snapchat ne vous suffisent plus, vous devriez peut-être passer par Photoshop Camera avant de publier vos photos sur ces réseaux sociaux.

Récemment, la société Adobe a annoncé la disponibilité de Photoshop sur l’iPad. Mais en plus de cette annonce, la société a également dévoilé l’application Photoshop Camera.

En substance, il s’agit d’une application dopée à l’intelligence artificielle, qui permettra d’appliquer filtres et effets à vos photos, sans effort.

La nouvelle app préférée des ados ?

Grâce à l’IA Sensei d’Adobe, Photoshop Camera peut reconnaitre les sujets sur les photos, puis recommander des effets. De plus, l’application peut appliquer ces effets en temps réel, pendant que vous prenez la photo.

En plus de Sensei, Adobe compte également sur une communauté de créateurs pour enrichir l’expérience sur cette nouvelle application, puisque celle-ci permettra à des artistes et des influenceurs de publier leurs effets sur l’application pour que ces effets puissent être utilisés par d’autres personnes.

« Les caméras de smartphones et les médias sociaux ont fondamentalement changé la façon dont les gens de tous les niveaux créent et partagent leurs propres histoires. Et bien que l’industrie ait repoussé les limites en matière de matériel, la magie logicielle pour la photographie sur votre téléphone a été limitée. Nous pensons que le monde est prêt pour le prochain chapitre, où il ne s’agit pas uniquement d’augmenter le nombre de mégapixels, mais également de la manière dont vous pouvez raconter votre histoire de manière unique », écrit Abhay Parasnis, vice-président exécutif d’Adobe, dans un billet.

L’application Photoshop Camera sera déployée en 2020. En attendant, celle-ci est testée en beta sur Android et iOS.