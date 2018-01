Age of Empires: Definitive Edition sortira le 20 février

Après des mois d’attente, les fans d’Age of Empires pourront enfin jouer à la Definitive Edition à partir du 20 février.

Dite adieu à votre vie sociale ! Dans un mois, la version remasterisée d’Age of Empires sera enfin disponible. Ce jeu légendaire, sorti par Microsoft en 1997, sera en effet de retour le 20 février. Il sera disponible dans le monde entier et coûtera 19,99 dollars aux Etats-Unis.

#AgeOfEmpires : Definitive Edition arrive le 20 février ! Wololo !

Une beta multijoueur est également a prévoir le 29/01.

Après la sortie du premier Age of Empires, d’autres titres de la série sont arrivés. Certains ont même déjà réédités. Mais c’est la première fois qu’on touche au premier jeu de la série. Cette nouvelle version du premier AOE a été annoncée par Microsoft au mois de juin 2017. Et sa sortie était initialement prévue se faire la même année.

Mais finalement, cette sortie a été retardée

Dans un billet pour annoncer la nouvelle date de sortie, Microsoft explique d’ailleurs que l’équipe qui a fait cette nouvelle version d’AOE voulait avoir plus de temps car pour celle-ci, cela était important de « traiter la franchise Age of Empires avec le respect qu’elle mérite ».

Au menu pour cette remastérisation du jeu, un graphisme complètement refait pour la résolution 4K, la compatibilité avec la plateforme Xbox LIVE pour le jeu en ligne (en plus des LAN), des musiques de jeu réenregistrés avec un vrai orchestre et des narrations pour chaque mission. Sinon, Microsoft évoque également une amélioration de l’éditeur de campagnes et de scénarios, qui permettra de créer et de partager des campagnes avec la communauté.

En attendant de découvrir ce que les développeurs nous ont concocté, revisionnez le trailer officiel. Wololo !