Agenda : les événements à ne pas manquer en décembre

Dernière ligne droite avant les fêtes, et ce ne sont pas les événements de qualité qui manquent !

Turkey Innovation & Entrepreneurship Week – ISTANBUL

Que se passe-t-il sur le terrain de l’innovation de l’autre côté de la Méditerranée ? C’est la question à laquelle Presse-Citron tâchera de répondre la semaine prochaine, à Istanbul, où nous participerons à la semaine de l’innovation et de l’entrepreneuriat turque.

En savoir +

EIT Digital France Innovation Day – PARIS

EIT DIGITAL est un acteur qui promeut l’innovation technologique en Europe. Son Innovation Day en France fera un focus sur la Deep Tech et vous fera découvrir de très belles startups dans la e-sante, la smart city ou l’agriTech.

En savoir +

Digital Tech Conférence – RENNES

Rennes French Tech rassemble son écosystème les 7 et 8 décembre pour 2 jours de conférences qui explorent cette année deux thèmes principaux : les robots et la blockchain.

En savoir +

Tech for Planet – PARIS

NUMA rassemble un plateau en or de speakers prestigieux sur la thématique de l’innovation technologique contre le réchauffement climatique.

En savoir +



Finale du Startup Contest & Pitch Boxing Day – PARIS

30 entrepreneurs sélectionnés au niveau régional s’affronteront sur le ring de la salle Bobino pour tenter de convaincre un jury composé d’investisseurs, d’entrepreneurs et de journalistes.

En savoir +

HUBDAY – Future of Social Marketing & Business – PARIS

Le HUB Institute réunit 350 personnes au MEDEF autour de 40 experts du social marketing et du social business, pour explorer les nouvelles tendances et partager conseils et bonnes pratiques.

En savoir +

Blue Ocean Awards – PARIS

Les Blue Ocean Awards récompensent les entreprises françaises qui ont créé un nouveau marché « Océan Bleu » par leurs offres innovantes. Ce sera la 4ème édition de cet événement qui se déroule au Ministère de l’Economie.

En savoir +