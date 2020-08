Agents of Shield : et si Quake avait enfin le droit à un spin-off sur Disney+ ?

La série Agents of SHIELD a récemment pris fin, à l’issue de sept saisons. Une fin en apothéose qui a donné quelques regrets aux fans, tant la série aurait à la fois mérité mieux et plus de visibilité. Mais alors que la série sans doute la plus sous-cotée de Marvel s’est terminée, les fans ne sont pas complètement prêts à tourner la page. Au cœur de leurs espoirs, la possibilité d’un spin-off dédié à Quake, qui est déjà évoquée depuis plusieurs mois.

Quake, un spin-off tentant ?

Le personnage incarné par l’actrice Chloe Bennett s’est fait une place au soleil au fil des saisons, apprenant peu à peu à contrôler son pouvoir. Quake / Daisy Johnson / Skye, possède le pouvoir de manipuler les vibrations après avoir été exposée à la brume tératogène. De hacker, elle devient peu à peu une super-héroïne.

Au fil des saisons, l’arc narratif du personnage a permis d’en faire un héros majeur qui ne dépareillerait pas forcément dans le MCU. S’il n’est clairement pas question de lui offrir un rôle au cinéma, le spin-off pourrait assurément rencontrer un public sur une plateforme comme Disney+. Les fans ne sont visiblement pas prêts à abandonner et une petite bande-annonce de promotion a été mise en ligne sur YouTube. Les images issues des sept saisons de Agents of SHIELD, avec des audios de Phil Coulson et Nick Fury donne clairement envie d’en savoir plus.

Si on peut toujours avoir envie d’y croire, la réorganisation de la production des séries du côté de Marvel fait que l’idée peut sans doute être oubliée. Plusieurs séries ont déjà été annulées ces derniers mois (Runaways, Cloak and Dagger), et toute la production passe à priori directement sur Disney+ à l’heure actuelle. Alors repêcher une série d’ABC ? C’est plutôt difficile à imaginer.