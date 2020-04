Agents of SHIELD, une bande-annonce héroïque pour la série Marvel

Agents of SHIELD, c’est… presque fini. La série dérivée de l’univers Marvel va bientôt revenir sur nos écrans pour une septième et dernière saison. A quelques semaines de retrouver l’équipe de l’agent Coulson, une petite bande-annonce fait apparition pour notre plus grand plaisir.

Agents of Shield, une dernière saison pour l’honneur

Pour ceux qui n’auraient pas suivi l’histoire, Agents of Shield est une série lancée en 2013, et diffusée sur ABC aux Etats-Unis. En France, on peut déjà découvrir l’intégralité des six premières saisons de Agents of SHIELD sur Disney+, mais rien n’est encore annoncé pour cette septième saison. Il faudra donc attendre un peu pour en savoir plus à ce niveau-là. Par le passé, c’est Série Club qui diffusait en premier la série dans l’Hexagone.

L’histoire de la série est donc centrée autour du SHIELD, l’organisation chapeautée par Nick Fury / Samuel L. Jackson (qui s’est même permis une ou deux apparitions). Le personnage principal est l’agent Coulson, officiellement mort dans le premier film Avengers. Au fil des années, il compose une équipe composée d’agents classiques (gros bras, scientifiques…) mais aussi de plusieurs membres qui ont des super-pouvoirs, parmi lesquels ont retiendra surtout Quake (jouée par Chloe Bennett).

Surprenante par sa longévité, surtout quand on la compare aux autres tentatives, jusque-là rapidement avortées. Si la série ne révolutionne pas le genre et peut sembler loin des standards du studio, elle s’est constituée une solide base de fans au fil des années. Le principal reproche que l’on fera au final à Marvel est de ne pas avoir joué le coup à fond du côté des synergies entre la télévision et la série. Les quelques rares allusions nous ont surtout laissé sur notre faim. Il ne reste plus qu’à espérer que la série Agents of SHIELD nous offre un beau final. On peut l’espérer au vu de la bande-annonce.