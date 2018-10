Aides du CNC : une situation qui pose question concernant le youtubeur Cyprien

Cyprien est sans doute l’un des Youtubeurs les plus célèbres en France . Ce « créateur de contenus » comme il se définit, occupe désormais une place de choix dans l’écosystème de la création numérique française.

C’est sans doute pour cette raison qu’il est apparu dans le viseur du forum 18-25 du site Jeuxvideo.com. Tout commence par un tweet du compte « l’Elite voit tout », (un nom qui fait référence à la communauté). Devenu viral, il parle de « conflit d’intérêt grave » concernant Cyprien. Concrètement, une aide de 50 000 euros qui a été attribuée par le CNC à son entreprise en avril 2018 par le CNC. Or, le Youtubeur lui-même siège dans cette commission.

Autre conflit d’intérêt possible : La commission du 19 mars 2018, Cyprien et Lorenzo Benedetti étaient présent. Cette commission a attribuée 14 000€ à PV NOVA. Lorenzo a produit une video dePV NOVA. Cyprien et PV NOVA ont déjà travaillé ensemble (plusieurs fois) pic.twitter.com/lMjOSp306z

— L’Elite voit tout (@EPrivilegie) 23 octobre 2018