Airbnb prend des mesures inédites afin d’endiguer la propagation du virus

Devant les mesures gouvernementales prises dans plusieurs pays afin de limiter au maximum la propagation du COVID-19, Airbnb a pris une décision importante. Dès à présent, la politique d’annulation a été mise à jour afin que les clients puissent annuler leur réservation en obtenant un remboursement intégral.

Voici ce que l’on peut lire dans un communiqué dévoilé par Airbnb : « En réponse aux événements extraordinaires et à la perturbation mondiale des voyages causés par COVID-19, nous annonçons aujourd’hui la mise à jour de la couverture de la politique d’Airbnb en matière de circonstances atténuantes. Cette politique s’applique désormais aux réservations existantes pour des séjours et des expériences Airbnb effectuées au plus tard le 14 mars 2020, avec des dates d’enregistrement entre le 14 mars 2020 et le 14 avril 2020. »

Selon Brian Chesky, PDG d’Airbnb, cette nouvelle mesure a pour objectif d’enlever une pression supplémentaire à ses clients qui doivent changer de plan en catastrophe.

First, Airbnb will allow guests around the world to cancel and get their money back. We will not collect fees on these bookings. https://t.co/XmE6AvQACA — Brian Chesky (@bchesky) March 14, 2020

C’est la première fois que Airbnb prend une telle décision, avant cela l’entreprise laissait cette décision à ses hôtes, même s’il existait tout de même une liste de quelques pays concernés par ces remboursements. Cependant, au fur et à mesure de l’avancée de la pandémie et plus de 153 000 personnes infectées, Airbnb a dû étendre cette décision à l’ensemble de ses clients.

Dans une série de tweets suivant celui que nous avons sélectionné ci-dessus, Brian Chesky a félicité les hôtes Airbnb qui avaient déjà pris la décision de rembourser intégralement leurs locataires. Devant tant de générosité, Airbnb serait en train de réfléchir à un système de dédommagement pour les hôtes directement impactés par cette vague d’annulation.