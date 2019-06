Depuis longtemps déjà, Airbnb essaie de diversifier son offre. Nous vous parlions par exemple, il y a quelques jours de Airbnb Adventure, ce nouveau service de voyage mis en place par la plateforme et qui propose de faire le tour du monde en 80 jours pour 5 000 dollars, avions, logements et repas compris.

L’entreprise américaine continue d’étoffer son catalogue et s’adresse cette fois à ses clients plus fortunés. En effet, Airbnb a remarqué une hausse de la demande de plus de 60% pour ses locations à plus de 1000 dollars la nuit. Fort de ce constat, la société californienne lance Airbnb Luxe. Cette nouvelle offre proposera l’accès à 2 000 logements partout dans le monde pour lesquels il faudra débourser 14 000 dollars par semaine en moyenne et jusqu’à un million pour un atoll privé à Tahiti avec cinquante personnes à votre service.

Airbnb s’appuie sur le rachat de Luxury retreats

Pour un tel prix, une gamme de services haut de gamme seront proposés, à l’exemple de coachs sportifs proposant des entraînements personnalisés ou de service de garde d’enfants.

Parmi les nombreux lieux référencés, on trouve une destination française située sur la Côte d’Azur. Vous pourrez aussi vous rendre en Toscane ou encore en Nouvelle-Zélande. Les amoureux des grandes villes pourront aussi viser les appartements de luxe à Londres ou Los Angeles.

Pour ce nouveau dispositif, Airbnb s’appuie en fait sur le rachat de la société canadienne Luxury retreats effectuée en 2017. Cette plateforme s’est toujours adressée aux voyageurs aisés désireux de bénéficier de services haut de gamme. L’expérience de cette dernière sera un atout majeur pour répondre au mieux aux demandes de cette clientèle exigeante.

Cette offre marque en tout cas une certaine rupture face au mythe fondateur de Airbnb. L’ADN de la marque était en effet initialement basé sur le partage et l’échange entre les locaux et le visiteur tandis que cette nouvelle gamme suit plus une logique de confort et de satisfaction personnelle.