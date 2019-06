Airbnb vous promet un tour du monde en 80 jours pour 5 000 dollars

Airbnb vient de lancer un nouveau service qui vous propose ni plus ni moins que de faire le tour du monde en 80 jours pour 5 000 dollars, avions, logements et repas compris.

Le tour du monde en 80 jours pour 5 000 dollars

Tout le monde a rêvé un jour ou l’autre de faire le tour de notre planète et visiter de nombreux pays. Cependant, à moins de le faire en backpacker avec tous les inconvénients que cela représente, réaliser un tel voyage coûte très cher et demande une organisation approfondie. La plateforme communautaire payante de location et de réservation de logements de particuliers, Airbnb, vient de lancer un service qui devrait satisfaire les amoureux des voyages.

Airbnb Adventure est un nouveau service de voyage proposé par le géant américain de location de logement entre particuliers. Le clou de ce service est bien entendu le tour du monde en 80 jours proposé à 5.000 dollars. Concrètement, l’agence vous fera visiter 18 pays sur 6 continents différents. Ce coût inclus aussi bien les vols et déplacements, le logement et la nourriture. Seules les activités annexes ne sont pas prises en compte.

Le tour du monde inclus notamment de dormir sur le flanc d’une falaise, camper pendant la chasse à Sasquatch, sous une tente au Kenya avec des biologistes de la faune, dans une ferme Amish, etc. Airbnb s’est surtout focalisé sur des lieux peu connus du grand public mais d’une grande beauté et privilégie le contact avec les populations locales. Une excellente façon de découvrir le monde et ses merveilles, la richesse des différentes cultures sans avoir à se préoccuper de l’organisation.

Airbnb Adventure propose plus de 200 options d’aventure

En dehors du tour du monde en 80 jours, Airbnb propose plus de 200 options d’aventure différentes avec son nouveau service. Les voyageurs sont pris en charge par des experts locaux. La plupart des options sont des aventures de plusieurs jours dans des lieux peu fréquentés. Le prix moyen des aventures est de 588 dollars et les options les plus abordables débutent à 79 dollars. D’autres aventures devraient être organisées d’ici la fin de l’année.