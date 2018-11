AirDots : les nouveaux écouteurs sans fils de Xiaomi à moins de 30 dollars

Durant sa conférence en Chine d’hier, Xiaomi a présenté différent produits dont de véritables écouteurs sans fils, baptisés AirDots Youth Edition, qui utilisent le Bluetooth 5.0, la version la plus récente et rapide de cette technologie.

AirDots : les meilleurs écouteurs sans fils actuellement sur le marché

AirDots ressemble à s’y méprendre à AirPods et la raison est évidente… avec ces écouteurs, le constructeur chinois entend concurrencer directement les AirPods d’Apple avec un prix nettement moins inférieur. Le constructeur chinois ne fait cependant pas trop de concessions pour autant avec la qualité. La découverte de ces écouteurs sans fils Bluetooth 5.0 pourraient bien redistribuer les cartes dans ce secteur et s’imposer.

C’est en tout cas ce qu’à affirmé Xiaomi lors de la présentation des AirDots Youth Edition. Selon le constructeur chinois en effet, ses écouteurs Bluetooth offriraient une meilleure expérience que les autres systèmes actuellement sur le marché et le Bluetooth 5.0 y serait pour quelque chose. Effectivement, la version 5.0 de cette technologie offre une connexion bien meilleure et met fin aux déconnexions intempestives qui gâchent l’expérience.

Les avantages du Bluetooth 5.0 ne se limitent pas à une meilleure connexion. En effet, cette nouvelle technologie permet aussi de réduire l’énergie consommée et d’augmenter, par là même la durée des batteries. Le signal serait aussi plus fiable qu’avec les versions précédentes de Bluetooth. Des avantages non négligeables donc qui font des écouteurs AirDots Youth Edition une véritable avancée.

Les AirDots Youth Edition vendus à seulement 30 dollars

Xiaomi a souhaité proposer des écouteurs sans fils à très faible coût. Ils seront effectivement commercialisés à 199 yuans, soit environ 30 dollars. Bien en deçà donc des 159 dollars demandés par Apple pour ses AirPods. Même si l’on peut regretter un manque d’annulation du bruit ou une faible résistance à l’eau, on ne peut que souligner l’effort de prix fait par Xiaomi.

Notez qu’aucune indication n’a été donnée, pour le moment, sur une éventuelle commercialisation en dehors de la Chine et surtout en France. Notez enfin qu’Apple pourrait lui aussi sortir des écouteurs sans fils dotés de la technologie Bluetooth 5.0 et offriraient une bonne étanchéité. Nul doute cependant que le prix de ces futurs écouteurs sera certainement bien supérieur à ceux de Xiaomi.

