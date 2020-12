Airnbnb veut encourager les séjours gratuits pour les personnes dans le besoin

Tout commence en 2012. À la suite de l’ouragan Sandy, Shell, une hôte Airbnb de Brooklyn, décide de contacter la plateforme pour demander si elle peut proposer son logement gratuitement à des habitants qui ont dû être évacués. L’entreprise accepte et lance même un nouveau dispositif du nom de Open Homes qui permet d’ouvrir son logement à des personnes dans le besoin.

Plus de 100 000 hôtes ont déjà participé à ces programmes d’entraide

Par la suite, la compagnie a étoffé cette initiative et en tout début d’année, elle a initié Frontline qui permet de fournir un toit aux travailleurs en première ligne face à la pandémie de covid-19, ou encore pour se mettre en quarantaine de ses proches lorsque l’on est positif et recevoir des soins adaptés. En tout, l’entreprise affirme que 100 000 hôtes ont participé à ces différents programmes.

Airbnb veut aujourd’hui aller plus loin en lançant l’association à but non-lucratif Airbnb.org. L’idée est de fusionner Open Homes et Frontline et d’accélérer la cadence. Ainsi, lorsque les hôtes offriront des séjours gratuits ou feront des dons récurrents à l’organisation, ils se verront remettre un badge spécial sur leurs profils afin de reconnaître « leur générosité et leur engagement envers les communautés dans le besoin ».

L’objectif est aussi d’aller encore plus loin en s’associant avec des organisations humanitaires et de secours comme La Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, ou encore CORE. Pour financer l’ensemble de ces efforts, Airbnb prévoit de consacrer 400 000 actions et les cofondateurs Joe Gebbia, Brian Chesky et Nathan Blecharczyk feront un don de 6 millions de dollars.

Pour rappel, cette annonce intervient dans une semaine particulière pour la firme qui doit entrer en bourse ce jeudi. Selon le Wall Street Journal, elle prévoit de nettement relever son prix d’introduction sur le marché, ce qui pourrait valoriser le groupe à plus de 40 milliards de dollars. Ainsi, la fourchette se situerait entre 56 et 60 dollars l’action contre entre 44 et 50 dollars auparavant.