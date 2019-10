AirPods Pro vs AirPods 2 : comparatif et différences

Le 19 décembre 2016, Apple se lançait dans un nouveau segment de marché de l’univers high-tech, celui des écouteurs. Alors oui, en commercialisant les AirPods, la marque à la pomme n’en était bien évidemment pas à son premier modèle. Mais en proposant ses premiers écouteurs sans fil et connectés à son écosystème, Apple ne renouvelait pas simplement un accessoire : il crée un produit à part entière. Il suffit d’en regarder le prix pour le comprendre, où constater le nombre de personnes ne possédant pas d’iPhone mais ayant tout de même acheté ces écouteurs. Les AirPods sont désormais autant connus que l’iPhone, et Apple a réussi sa mission : celle de faire accepter une nouvelle technologie, dénuée de fil.

Désormais, l’objectif d’Apple sera de maintenir sa place. Car depuis, la concurrence s’est consolidée. Les autres marques n’ont pas hésité à aller plus loin, en proposant par exemple la réduction active pour filtrer les bruits environnants. Pourtant, en l’espace de trois ans, Apple est resté discret, avec un en retrait face à l’évolution du marché. La seule nouveauté notable concernait l’arrivée d’un boîtier à recharge sans fil, auquel le titre d’ « AirPods 2 » ne permettait que de discerner les deux versions d’un même modèle.

Les mois sont passés, et malgré que le modèle n’ait pas vraiment vieilli, il était temps de proposer une vraie mise à niveau. L’une des fonctionnalités les plus attendues était la réduction de bruit active. Apple l’introduit dans ses nouveaux AirPods Pro. Mais au programme, d’autres améliorations sont notables. Si vous hésitez à vous acheter ces nouveaux écouteurs, ce comparatif entre les points communs et différences des AirPods Pro et AirPods « classiques » devrait vous permettre de vous faire votre propre avis.

Comparatif : AirPods Pro ou AirPods 2 classiques ?

Dimensions et poids des AirPods Pro

Sans passer par la case « keynote », Apple a dévoilé ses nouveaux écouteurs le 28 octobre 2019. Par la voie d’un simple communiqué de presse, d’une vidéo et d’une page produit spécialement conçue, les AirPods Pro n’ont pas eu la même mise en avant que les nouveaux iPhone, mais ne sont pas dénués de nouveautés pour autant.

Pour commencer ce comparatif entre les AirPods Pro et les AirPods 2, penchons-nous sur les dimensions des écouteurs. C’est la partie la plus visible des nouveautés, et force est de constater que le design des écouteurs est différent. Les AirPods Pro sont désormais plus petits que les AirPods 2. Ils reprennent donc une forme plus adéquate avec leur technologie sans fil. Mais mis à part l’aspect plus compact, les AirPods Pro sont tout de même plus larges que les AirPods classiques. Cela est dû aux technologies embarquées, équipant les AirPods Pro de nouvelles composantes. De la même façon, ils obtiennent une forme dans l’oreille plus profonde, du fait qu’ils sont désormais intra-auriculaires.

Nous vous parlions de nouvelles composantes ayant des conséquences sur la largeur des nouveaux AirPods. Sachez également que cette dotation plus importante a également un impact sur le poids de chaque écouteur. Ils gagnent respectivement 1,4 gramme chacun, pour un poids de 5,4 grammes par écouteur, contre 4 grammes pour les AirPods 2.

AirPods Pro vs AirPods 2 : le comparatif des boîtiers

Pour rester sur le chapitre des dimensions, nous pouvons également comparer les boîtiers respectifs des AirPods Pro et AirPods classiques. L’évolution du design des AirPods Pro est notoire sur la partie de leur boîte de recharge et de transport, tant celle-ci devient plus petite, mais également plus large. Dans une poche, le nouveau boîtier des AirPods Pro devrait être plus discret. Mais ceux des AirPods classiques et AirPods 2 avec recharge sans fil se montraient déjà très pratiques.

Comparatif des caractéristiques techniques : quelles différences ?

Réduction de bruit active sur les AirPods Pro

Voici le chapitre qui vous intéresse le plus. Il faut dire que malgré l’importance du style, les arguments d’achat des nouveaux AirPods Pro se présenteront surtout sur les caractéristiques des nouveaux écouteurs sans fil.

On ouvre le bal avec la fonctionnalité phare des AirPods Pro que n’ont pas les AirPods classiques : la réduction active de bruit. Apple explique que ses nouveaux AirPods Pro « utilisent deux microphones : un microphone extérieur et un microphone intérieur, pour créer une suppression de bruit supérieure. »

Pour faire simple, les écouteurs captent le bruit environnant, et émettent – en même temps que la musique – un son avec les fréquences inverses que celles présentes dans le lieu où vous vous trouvez. Cela permet d’annuler le bruit parasite, et il s’agit du principe de base de la réduction de bruit active. L’expérience auditive est forcément majorée face à des AirPods classiques, et l’équipement est également épaulé par les embouts en silicone souple des AirPods Pro, permettant une portée intra-auriculaire du son. À eux seuls, ces nouveaux embouts ajoutent un isolement supérieur comparé aux AirPods 2.

Ajoutons que l’équipement de réduction de bruit peut être désactivé, grâce au mode « Transparence ». Il était important de l’ajouter, car la réduction de bruit peut se montrer dangereuse dans certaines situations, telles que lorsque l’on marche en ville.

Qualité sonore : quelles différences entre les AirPods Pro et les AirPods classiques ?

Passons sur la partie sonore à proprement parler. Apple n’annonce pas spécialement d’amélioration des composantes présentes dans ses nouveaux AirPods Pro, le haut-parleur mise toujours sur des basses puissantes, et l’amplificateur propose une plage dynamique très complète. La principale nouveauté concerne l’aspect « plus intelligent » du système, avec l’apparition d’une technologie d’égalisation adaptative. Selon la firme de Cupertino, la musique est automatiquement adaptée selon la forme de votre oreille, pour proposer un son plus fidèle.

Bien évidemment, pour les utilisateurs d’AirPods classiques, la différence devrait bel et bien se faire sentir avec les nouveaux AirPods Pro. Mais cela sera principalement dû à la nouvelle forme intra-auriculaire, et la réduction de bruit active.

Autonomie et recharge : quelles différences ?

Que ce soit leur forme ou leur technologie, on peut s’attendre à des différences entre les AirPods Pro et les AirPods classiques au chapitre de l’autonomie. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, la différence n’est pas très importante. Les AirPods classiques sont légèrement plus autonomes sur une écoute de musique classique, car les AirPods Pro utilisent plus d’énergie avec leur réduction de bruit active. Concrètement, les AirPods classiques tiennent 5 heures, quand les AirPods Pro tiennent 4 heures et demie. Mais en désactivant la réduction de bruit, les nouveaux écouteurs d’Apple admettent qu’ils pourront durer autant de temps, soit 5 heures.

La durée d’autonomie en appel est même meilleure sur les AirPods Pro selon Apple : 3,5 heures contre 3 heures pour les AirPods. La meilleure gestion de l’amplificateur et la désactivation de la réduction de bruit seraient certainement la raison de l’avantage des nouveaux AirPods.

Du côté des boîtiers, aucune différence de temps de recharge et d’autonomie n’est à signaler. Apple propose toujours plus de 24 heures de recharge dans son étui, et affiche toujours une recharge de 5 minutes permettant de profiter d’une heure de temps d’écoute. Match nul sur ce point, et sur l’autonomie des deux modèles d’écouteurs d’une façon générale.

Résistance à l’eau : les AirPods Pro officiellement certifiés

Outre l’expérience auditive, les nouveaux AirPods Pro bénéficient d’une protection IPX4, que les AirPods classiques ne possédaient guère. Cette garantie, désormais supérieure aux Galaxy Buds de Samsung (IPX2), ne garantit pas une immersion totale dans l’eau, mais permettra de faire face aux éclaboussures d’eau ainsi qu’à la sueur.

C’est notamment chez les sportifs que cet ajout plaira le plus. En effet, sans aucune certification, les AirPods classiques avaient de quoi laisser toujours une petite crainte à leurs possesseurs, en cas d’exercice physique ou de gouttes de pluie touchant les écouteurs sans fil. Les AirPods Pro seront plus fiables sur ce point.

Comparatif des prix entre les AirPods Pro et les AirPods classiques

Terminons sur l’aspect financier de ce comparatif entre les différences des AirPods Pro face aux AirPods classiques. Apple vient de dévoiler le prix pour ses nouveaux AirPods Pro. Ils seront disponibles au prix de 279 €, soit 50 € de plus que les AirPods 2 avec recharge sans fil, et 100 € avec les AirPods classiques. La hausse du prix est significative face à des AirPods classiques, mais reste assez mesurée vis-à-vis des AirPods 2 et leur boîtier sans fil.

Difficile de savoir aujourd’hui si Apple déclinera ses nouveaux AirPods Pro dans une version légèrement moins chère, dotée d’un boîtier non compatible avec la recharge sans fil. Mais en vue de l’évolution des technologies vers le wireless, il ne serait pas surprenant qu’une seule et unique version de ces écouteurs soit finalement commercialisée.