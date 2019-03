Alexa aurait besoin d’un corps pour comprendre le monde

Un besoin d’Alexa pour apprendre

On s’est habitué à voir Alexa désormais un peu partout. Chez nous, chez nos amis, chez nos voisins, au boulot… L’assistant personnel d’Amazon est partout ou presque. La situation a pris une dimension telle qu’Amazon se moque de ceux qui mettent Alexa partout où ils en ont envie, sans que cela ait vraiment de sens.

Ce sont des objets « inanimés », des accessoires de notre quotidien, qui prennent vie grâce à Alexa. Et si on avait finalement le droit à une version anthropomorphique ? Le rêve d’un Alexa cyborg peut sembler bien loin mais c’est pourtant ce que laisse deviner en creux Rohit Prasad, le scientifique en chef d’Amazon et membre de la division Alexa. En effet, il considère que l’assistant de l’entreprise de Jeff Bezos pourrait être beaucoup plus performant à une condition très particulière : s’il avait un corps robotique et des caméras pour se déplacer dans le monde et voir réellement ce qu’il y a autour de lui.

Une étape pas forcément si lointaine

Alors bien sûr, certains appareils équipés d’Alexa ont déjà une caméra et déjà fait la moitié du chemin envisagé par le scientifique. Cependant, c’est l’étape du « corps » qu’il soit à jambes ou à roues qui représente l’étape suivante. Cela suppose de lui confier une certaine autonomie. Ils travaillent déjà au sein d’Amazon sur le langage corporel. Vouloir mettre en application ces données représente donc une étape logique.

Les optimistes y verront une solution pour confier aux assistants personnels le bon sens, leur donner aussi la possibilité de réaliser des tâches complexes. Surtout, Amazon a déjà parlé d’une version mobile d’Alexa l’an dernier. Autant dire que l’idée trotte chez les têtes dirigeantes.

Reste aussi que la science-fiction est pleine d’exemples qui nous incitent à penser que cela pourrait être une mauvaise idée. Espérons donc que personne chez Amazon ne veuille jouer au savant fou.

Source