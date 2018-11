Alexa : Wake-on-LAN allume vos appareils endormis

Le géant des technologies a annoncé la création de Wake-on-LAN, une fonction qui permet de « réveiller » un appareil éteint grâce au simple fait qu’il soit connecté en réseau, à condition qu’il possède de façon native ce paramètre.

Les possibilités sont immenses puisque d’après Amazon, il suffit d’une simple adresse MAC pour activer Wake-on-LAN. Cela permet aux fabricants de ne plus se baser uniquement sur le cloud pour laisser les utilisateurs contrôler leurs appareils. Ainsi, un device en sommeil peut être réveillé en toute simplicité. Un avantage sur la consommation d’énergie, en plus des opportunités ouvertes via Alexa.

Wake-on-LAN réveille de nouvelles possibilités pour Alexa

Dans son annonce, Amazon précise que VIZIO, LG et Hisense ont d’ores et déjà adopté Wake-on-LAN pour leurs téléviseurs. La fonctionnalité sera déployée dans une mise à jour dans les mois qui viennent.

S’il suffit d’un simple appel vers une adresse MAC, sans même la création d’élément de contrôle particulier, cela semble formidable. Tout élément de votre maison pourrait être éveillé. Votre box internet, votre PS4, votre Nintendo Switch, votre vieille imprimante WiFi, etc. D’une commande vocale, vous pourriez allumer ces appareils si leurs fabricants intègrent cette nouveauté d’Alexa.

« Bien que les fabricants d’appareils puissent déjà utiliser Alexa Smart Home API pour contrôler les téléviseurs et autres équipements, jusqu’à aujourd’hui, les clients n’étaient souvent pas en mesure d’allumer les appareils en mode basse consommation. Nous avons maintenant proposé une alternative qui peut aider à allumer les périphériques, sans exiger des fabricants qu’ils apportent des modifications matérielles… Les clients qui ont activé les fonctionnalités associées à leur TV ou autre appareil n’auront pas à prendre de mesures supplémentaires pour activer cette fonction, » a précisé Brian Crum sur le blog officiel dédié à Alexa.

Si ce nouveau paramètre n’en est qu’au stade d’annonce, il ne fait aucun doute qu’il devrait séduire bien des personnes. Avoir une enceinte connectée ou un assistant vocal pour gérer ses appareils ne doit pas aller de paire avec l’impossibilité de les mettre en veille ou les éteindre. De plus, Wake-on-LAN pourrait permettre d’intégrer des outils moins « intelligents » à son réseau de devices gérer du timbre de sa voix.

Source.