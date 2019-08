L’algorithme de Netflix entre en compétition avec des humains

Aujourd’hui, quand on se connecte sur Netflix, l’application nous propose tout un tas de films et séries en fonction de nos goûts, de notre comportement et de nos habitudes. S’il est aussi possible de trier les oeuvres en fonction de catégories bien spécifiques, il faut savoir que les suggestions sont créées de toute pièce par un algorithme maison.

C’est d’ailleurs ce qui fait la force de la firme de Reed Hastings : sa capacité à connaître notre personnalité sur le bout des doigts et à dresser un profil complet de nos préférences. Ce qui est désormais une véritable intelligence artificielle aura permis à la firme de lever plus de trois milliards de dollars depuis sa création en 1997.

Here’s a look at the smooth transitions in the new Netflix Collections 👇 pic.twitter.com/5xPYRheCqn — Jeff Higgins Likes Umbrella Beach Drinks (@ItsJeffHiggins) August 23, 2019

Playlists sur mesure

Le changement du jour concerne justement cette curation de contenu, qui sera donc pour la première fois effectuée par des humains. Cette fois-ci, des experts de Netflix choisissent personnellement des titres pour créer des « Collections« . À l’instar de ce que propose YouTube ou Product Hunt, à la différence près que pour le moment les utilisateurs ne peuvent pas le faire eux-mêmes.

Si le concept a de quoi séduire (je ne clique quasiment jamais sur les propositions de l’algo), il n’est pas si nouveau. En effet, il faut le rappeler, la société californienne propose toujours de louer des DVD, et ce service a déjà accueilli cette nouveauté.

Quelques exemples

Mais alors concrètement, que peut-on attendre des Collections, qui ne sont pour le moment qu’un simple test sur iOS ?

Les sujets sont vastes et couvrent l’ensemble du septième art, pour le plus grand bonheur des cinéphiles et des sérievores. On peut entre autres découvrir une liste de séries avec des épisodes très courts, les films qui ont été primés aux Oscars, une sélection subjective de vidéos comiques, des aventures autour de l’art, etc.