Aliexpress : 7 offres immanquables du Singles Day 🔥

Le Singles Day est le plus grand Ă©vĂ©nement du e-commerce chinois. Il dure pendant 24 heures, et les chiffres de ventes sont tout simplement colossaux. Pour la première fois en France, les marchands font connaĂ®tre leurs promotions, avec Aliexpress en tĂŞte d’affiche.

Toute la journée le site propose des milliers de promotions sur des milliers de références, si vous cherchez un produit en particulier, vous avez le choix. Pour vous aider à faire votre choix parmi ces offres, ventes flash et bons plans Aliexpress, nous vous avons concocté notre petite sélection maison :

Bon plan du Singles Day Aliexpress en direct :

Dernière mise à jour : lundi 11 novembre, 14h10

Aliexpress veut s’imposer en France

Avec des offres montant jusqu’Ă -70%, le marchand compte bien sĂ©duire les Français, Ă quelques semaines du Black Friday. Pour accĂ©lĂ©rer son dĂ©veloppement en France, AliExpress n’hĂ©site pas Ă casser les prix, et est aujourd’hui le marchand le plus actif de l’opĂ©ration. Le marchand bĂ©nĂ©ficie de plusieurs annĂ©es d’expĂ©rience sur les marchĂ©s asiatiques, et compte bien jouer sur ses atouts pour que cette journĂ©e des cĂ©libataires soit un vrai succès en France. Xiaomi, Honor, OnePlus ou des marques plus occidentales comme Apple ont droit Ă leurs promotions pendant toute la journĂ©e.

La clĂ© pour trouver la meilleure promotion est de bien ĂŞtre attentif aux pages produits. Sur ces dernières, vous devez dans un premier temps choisir votre modèle et votre entrepĂ´t, les prix variant entre chacun. Ensuite il faut ĂŞtre Ă l’affĂ»t des Ă©ventuels coupon indiquĂ©s pour les ajouter dans votre panier. Dans notre liste des bons plans du jour sur Aliexpress, vous pouvez dĂ©couvrir 3 coupons valables sur une grande partie du site, n’hĂ©sitez pas Ă les tester dans votre panier.

Pendant toute la journée nous mettrons à jour cet article avec les meilleures promotions de ce Singles Day, pour que vous ne ratiez aucune offre chez Aliexpress. Pensez aussi à bien fouiller le site à la recherche de la perle rare. Le site est très bien structuré, et vous pouvez retrouver les avis des Français ayant déjà acheté les produits chez les différents vendeurs de la plateforme. Toutes les offres Aliexpress du jour :

Voir toutes les offres