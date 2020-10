Alors que l’iPhone 12 arrive Back Market reprend votre ancien smartphone

Le keynote d’annonce du prochain iPhone c’est ce soir à 19 heures, c’est donc l’occasion de revendre votre smartphone avant que le prix de celui-ci baisse, plutôt que de le laisser dans un tiroir, Back Market propose de le reprendre pour plusieurs centaines d’euros.

Back Market est un site d’achat et de revente de produits reconditionnés. Il permet de mettre en lien des particuliers qui souhaitent se séparer de leur smartphone avec des professionnels du reconditionnement.

Comment se faire reprendre son téléphone ?

Si vous souhaitez vous faire reprendre votre téléphone ou votre iPhone par Back Market, voici comme s’y prendre. À partir de l’application mobile ou du site web, Back Market va commencer par vous poser quelques questions, cela prend moins de cinq minutes, afin de connaître l’état de votre smartphone et ainsi estimer sa valeur en fonction des prix de l’offre et la demande. Back Market prend ensuite en charge l’envoi du téléphone vers le centre de reconditionnement et paye au prix fort un téléphone qui a déjà eu une première vie entre vos mains.

Le paiement se fait de manière simple et sécurisée. Une fois le produit réceptionné par l’acheteur agréé par Back Market, le client est payé directement par virement bancaire après vérification de l’appareil. Une fois l’appareil envoyé, il sera reconditionné par un vendeur agréé par Back Market, et le client sera payé directement par virement bancaire.

Back Market assure également une cyber sécurité rare dans le marché du reconditionnement. Toutes les données rentrées par l’acheteur sont effacées une fois la transaction réalisée. Les envois sont également très bien sécurisés avec un système d’assurance en cas de perte du colis.

Un geste écologique

Back Market vous permet de reprendre votre iPhone à partir de l’iPhone 5, en plus de la somme récupérée, ce geste, bien que simpliste, a un réel effet sur la planète. Cette technique de recyclage de son téléphone lui offre une seconde vie. Aujourd’hui en France seulement 14 % des smartphones sont recyclés et la très grande majorité des 130 millions de smartphones achetés chaque année finissent leur vie dans le fond d’un tiroir, alors qu’ils sont parfaitement fonctionnels.

Back Market permet grâce à son système de reconditionnement de reprendre votre téléphone même si celui-ci a été abîmé par les années. Dans beaucoup de cas, le changement de quelques pièces peut permettre à un smartphone de revenir quasiment comme neuf.

Alors que l’extraction des métaux rares, très utilisés dans la conception d’un smartphone, fait aujourd’hui beaucoup, parler d’elle, donner une seconde vie à un téléphone permet de réduire la consommation de ces métaux.

Un iPhone 12 qui sera officialisé ce soir

Le keynote d’Apple est prévu pour ce soir, et sera l’occasion pour Apple de lancer trois, voir quatre modèles. Cette nouvelle gamme de smartphones devrait arriver avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment une version plus abordable du téléphone, avec un écran réduit de 5,4 pouces. La version Pro Max devrait être la plus aboutie de la gamme, avec un écran attendu autour des 6,7 pouces.

Ces nouveaux produits qui vont être dévoilés par la firme à la pomme vont-ils être révolutionnaires ? RDV à 19 heures pour en savoir plus … En tous cas chez Back Market vous trouverez toute l’année des modèles reconditionnés au maximum de leur capacité ! Et si vous craquez pour un iPhone 12, pensez à revendre vos anciens smartphones !

