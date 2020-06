Alphabet sur le point de racheter un fabricant de lunettes de réalité augmentée ?

De nombreux acteurs des nouvelles technologies considèrent aujourd’hui que la réalité augmentée pourrait remplacer les smartphones durant la prochaine décennie. Facebook a déjà annoncé qu’il développe, via sa filiale Oculus, des lunettes de réalité augmentée. Et de nombreux éléments suggèrent aussi qu’Apple pourrait sortir des lunettes AR. Quant à Google, il a déjà tenté l’aventure avec les Google Glass. Mais ce produit a eu du mal à séduire le grand public et se positionne aujourd’hui comme une solution pour les entreprises.

Néanmoins, une nouvelle rumeur suggère que Google ou Alphabet, sa maison-mère, pourrait faire une nouvelle tentative de séduire le grand public avec des lunettes AR. En effet, comme le rapporte Business Insider, le site Globe and Mail a récemment publié un article indiquant qu’Alphabet serait en train de discuter d’une possible acquisition avec North, un spécialiste canadien des lunettes de réalité augmentée. Celui-ci commercialise déjà ses lunettes, mais visiblement, le produit n’aurait pas séduit les foules. Néanmoins, l’entreprise aurait des brevets et des employés talentueux. D’après cette nouvelle rumeur, Alphabet et North pourraient s’entendre pour une acquisition à 180 millions de dollars.

Google : un nouvel essai après les Google Glass ?

Cette acquisition ne signifierait pas nécessairement que Google ou Alphabet s’apprête à lancer un nouveau type de lunette de réalité augmentée (d’ailleurs, on ne sait pas si cette acquisition se ferait pour Google ou pour une nouvelle filiale d’Alphabet). Mais celle-ci indiquerait néanmoins que le groupe souhaite bien se positionner dans ce domaine, étant donné que d’autres grandes entreprises vont probablement beaucoup miser sur celui-ci.

Par exemple, en début d’année, lorsque Mark Zuckerberg a évoqué sa vision et les principales innovations qui vont changer le monde durant les 10 prochaines années, le patron de Facebook a cité la réalité augmentée. « Bien que je m’attende à ce que les téléphones restent nos principaux appareils pendant la majeure partie de cette décennie, à un moment donné dans les années 2020, nous aurons des lunettes de réalité augmentée révolutionnaires qui redéfiniront notre relation avec la technologie », a-t-il écrit.