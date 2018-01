Alpine A110, élue Plus Belle Voiture de l’Année 2017

A l’occasion du Festival Automobile International, l’Alpine A110 a raflé le titre tant convoité de Plus Belle Voiture de l’Année 2017.

Alpine A110 : la plus belle pour aller rouler

Hier soir, le jury du concours de la Plus Belle Voiture de l’Année 2017 s’était donné rendez-vous au 33ème Festival Automobile International. Après des semaines de compétition, on allait enfin savoir qui de l’Alpine A110, de la BMW X2 ou de la DS7 Crossback allait mettre la main sur le trophée de Plus Belle Voiture de l’Année 2017 lors de cette grande finale. En toute fin de soirée, le verdict est tombé, et c’est donc la petite bombinette bleue signée Renault qui a raflé la mise. A noter que les Volvo XC60, Jaguar E-Pace et Mazda MX-5 RF étaient également engagés dans la compétition.

Rappelons que ce titre est remis chaque année à une automobile de série, berline, monospace, break, coupé, cabriolet ou SUV. La voiture doit être inscrite à l’élection par son constructeur et sa commercialisation doit avoir eu lieu l’année en cours, à un tarif inférieur à 60 000 euros. L’an dernier, c’est la Giulia signée Alfa Romeo qui avait été élue. Au fil des semaines, la petite Alpine A110 a donc pris le soin d’éliminer un à un ses concurrents, bénéficiant d’un large plébiscite de la part du public.

Ce nouveau modèle signe évidemment le grand retour d’Alpine, avec un modèle fidèle à l’ADN de la marque, qui va privilégier l’agilité et le plaisir de conduire, tout en restant parfaitement confortable pour une utilisation quotidienne. Une berlinette conçu et fabriquée en France, dont les 1955 modèles estampillés Premiere Edition ont trouvé preneur à la vitesse grand V. D’autres modèles seront évidemment disponibles prochainement.

Sous le capot, l’Alpine A110 est équipé d’un bloc quatre cylindres turbo de 1,8L développant 252 ch, pour à peine un peu plus de 1000 kg sur la balance. Le bolide se distingue en effet par une structure ultra-légère, avec une structure en aluminium notamment. Bien sûr, le véhicule conserve le côté « propulsion » propre à la gamme Alpine.