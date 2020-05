Amazon a développé un robot pour désinfecter les magasins grâce aux UV

Cela fait quelques semaines que les initiatives visant à lutter contre la pandémie de coronavirus se multiplient dans le monde. De son côté, Amazon travaille sur un robot, visant à éradiquer le coronavirus de plusieurs surfaces à risque.

Des robots pour désinfecter les magasins Whole Foods et les entrepôts d’Amazon

Pour ce faire, la société américaine a développé un robot doté de nombreuses ampoules qui émettent un type spécifique de lumière UV. Le robot construit par Amazon est constitué d’une base similaire à celle d’un chariot à roulettes autonome qui lui permet de se déplacer dans les allées des magasins. Sur cette dernière, on trouve un panneau vertical sur lequel les tubes ont été disposés. Lors de son passage, les lumières seront ainsi en mesure de désinfecter les portes des frigos dans lesquels la nourriture est placée.

Kristen Kish, porte-parole d’Amazon, a déclaré au sujet de ce robot : « Notre groupe de robotique en particulier est devenu un laboratoire de recherche et développement pour l’innovation dans la lutte contre le Covid-19 — d’abord en utilisant le machine learning afin de détecter les opportunités de distanciation sociale dans notre bâtiment, et maintenant pour commencer à concevoir et à tester le nettoyage par désinfection aux ultraviolets ».

Pour l’instant, les robots d’Amazon ne sont pas encore en service, mais le groupe américain ambitionnerait de les utiliser dans ses entrepôts ainsi que dans les magasins Whole Foods Market, une entreprise de grande distribution que l’entreprise a rachetée en 2017.

Ce type de technologie n’est pas nouvelle, mais cette dernière connaît un regain d’intérêt depuis le début de la crise sanitaire mondiale. À long terme, cette méthode de désinfection pourrait être utilisée plus largement dans des espaces communs comme les magasins, mais aussi les écoles ou les restaurants.

De son côté, Amazon a profité de l’annonce de ses résultats trimestriels pour annoncer qu’il comptait dépenser 4 milliards de dollars de bénéfices opérationnels dans des tests du coronavirus et dans la protection de ses collaborateurs. Ainsi, ce montant permettra de nettoyer les espaces, mais aussi d’acheter des équipements de protection ou de mettre en place des dispositifs pour faire respecter la distanciation sociale.

Dans le cadre de ce projet, Amazon aurait déjà acheté plus de 1 000 caméras thermiques et 31 000 thermomètres destinés à ses employés travaillant sur les sites du groupe et au sein des magasins Whole Foods.