Amazon dévoile des résultats trimestriels en hausse, mais…

Comme beaucoup d’autres entreprises cette semaine, Amazon a levé le voile sur ses résultats trimestriels. La société américaine annonce un chiffre d’affaires de 75,5 milliards de dollars pour un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars et un bénéfice par action de 5,01 dollars. Le chiffre d’affaires annoncé pour ce premier trimestre représente une hausse de 26% par rapport à la même période l’an dernier. Toutefois, le bénéfice net recule de 29% par rapport à l’année 2019.

En Amérique du Nord, les ventes d’Amazon ont connu une hausse de 29% pour atteindre 46,1 milliards de dollars, là où cette même augmentation a atteint les 19,1 milliards de dollars, soit 18% supplémentaires pour les ventes internationales.

Amazon annonce ainsi des résultats plus élevés que les attentes des analystes qui tablaient sur un chiffre d’affaires de 73,61 milliards de dollars et un bénéfice par action de 6,25 dollars.

Pas de profit ce trimestre pour Amazon

Lors de son annonce, Amazon s’est également exprimé sur la situation sanitaire actuelle, une prise de parole qui fait suite à plusieurs critiques —dont en France. Dans l’hexagone, le gouvernement a exigé que le marchand en ligne ferme tous ses entrepôts et réduise ses livraisons aux produits de première nécessité. En conséquence, la firme a bel et bien fermé ses lieux, mais elles continuent de livrer la totalité, ou presque, des articles par le biais de ses autres filiales européennes malgré la pandémie de coronavirus et les demandes des autorités.

Pour tenter de rassurer ses détracteurs, Amazon a déclaré avoir commandé 100 millions de masques destinés à son personnel, ses chauffeurs ou encore ses associés. La firme aurait également acheté plus de 1 000 caméras thermiques et 31 000 thermomètres afin d’effectuer « les contrôles quotidiens obligatoires de la température pour les employés et le personnel de soutien dans l’ensemble de nos sites d’exploitation et des magasins Whole Foods Market ».

Mais ce n’est pas tout, Amazon a indiqué qu’il allait dépenser 4 milliards de dollars de bénéfice opérationnel pour la protection de ses employés et l’achat de tests contre le coronavirus. Entre avril et juin, la société prévoit donc de n’afficher aucun profit. La décision du groupe a eu pour effet de faire chuter le titre en Bourse de 4,5 à 5% lors des échanges après la clôture de Wall Street.