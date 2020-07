Amazon abandonne les jeux sur liseuses et supprime Kindle Active Content

Il fut un temps où les liseuses Kindle ne servaient pas seulement à lire vos livres préférés, mais aussi à profiter de minis-jeux comme le Scrabble, Sudoku, ou encore les échecs. Le New York Times proposait même ses propres grilles de mots croisés. Au total, c’était plus de 500 jeux de ce type développés en Java qui étaient disponibles avec une Kindle.

Electronic Arts, le géant du gaming, produisait de magnifiques jeux encore plus travaillés, que ce soit un Monopoly, un Yahtzee, ou encore une bataille navale. Même Amazon proposait ses créations originales destinées aux Kindle. Pourtant, aujourd’hui, l’entreprise dirigée par Jeff Bezos a pris la décision de ne plus distribuer ce genre de contenu dans sa boutique Kindle.

C’est donc une page qui se tourne, laissant derrière elle simplement un vague souvenir de cette utilisation spéciale de la Kindle. Les jeux sur Kindle sont apparus en 2010, et dès 2014 avec l’arrivée de la Kindle Voyage, Amazon a commencé à ne plus soutenir ces contenus interactifs.

Kindle sert à lire, et c’est déjà pas mal !

Au fil des années, beaucoup de choses ont été tentées pour rendre les Kindle plus attractives. Que ce soit les livres améliorés, les livres AR, et donc ces petits jeux. Toutefois, les utilisateurs de Kindle semblent tout simplement vouloir lire tranquillement et aucun de ces concepts n’a réussi à conquérir ce public.

Cette semaine marque la fin de Kindle Active Content, encore une innovation avortée sur la célèbre liseuse. Il est fort probable qu’Amazon tente d’autres idées dans les années à venir jusqu’à trouver un concept encore plus fort que la lecture. Bonne chance.

Pour les plus assidues concernant la protection de leurs données personnelles, Kindle n’est pas fait pour vous. Il y a quelques mois, Adrianne Jeffries, journaliste d’investigation pour The Markup, présentait les résultats d’une longue enquête qui décrivent les pratiques douteuses mises en place par Amazon pour surveiller tous les faits et gestes des utilisateurs Kindle. La société américaine assume cette « surveillance » et justifie cette pratique en expliquant qu’il s’agit d’une méthode pour rendre un service plus adapté aux utilisateurs en fonction de leurs habitudes.