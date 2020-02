Amazon connaît la totalité de vos faits et gestes sur la liseuse Kindle

Il y a près d’un an, Amazon confirmait que certains de ses employés avaient accès aux conversations des utilisateurs avec Alexa. À l’époque, l’entreprise américaine avait expliqué qu’elle agissait de la sorte pour améliorer les capacités de son assistant vocal, justifiant du même coup que ce dernier ne pouvait être relié à son propriétaire, ce qui a été remis en question depuis. Cette fois-ci, la firme doit expliquer pourquoi elle enregistre tous les gestes des utilisateurs propriétaires d’une liseuse Kindle.

Adrianne Jeffries, journaliste d’investigation pour The Markup, explique dans un tweet qu’elle a découvert qu’Amazon listait la totalité de ses actions. L’heure, la date et les gestes sont notés dans un fichier — rassemblant plus de 90 000 lignes dans le cas de la journaliste américaine.

Amazon appears to be tracking every tap on Kindle. I just got my data back and there are 90K rows of this pic.twitter.com/wVCSXCTVwv

— Adrianne Jeffries (@adrjeffries) January 28, 2020