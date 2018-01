Amazon Alexa à la conquête des accessoires connectés

Afin qu’Alexa soit disponible sur plus d’appareils, et notamment les accessoires connectés, Amazon lance un kit qui permettra aux constructeurs de proposer des produits profitant des fonctionnalités de cette intelligence artificielle sans faire beaucoup de codage.

Bien qu’Alexa soit actuellement l’intelligence artificielle la plus utilisée sur les haut-parleurs connectés, le produit d’Amazon n’est en revanche pas très présent sur les autres types de produits électroniques. Cependant, le géant part aujourd’hui à la conquête des accessoires connectés grâce à une nouvelle technologie appelée Alexa Mobile Accessory Kit qui permet aux constructeurs d’intégrer facilement Alexa et de bénéficier des fonctionnalités de l’intelligence artificielle sur leurs produits.

Amazon assure qu’avec ce kit, les ingénieurs des constructeurs « n’auront plus besoin de faire beaucoup de codage pour l’intégration d’Alexa ».

En substance, en utilisant ce kit, les constructeurs peuvent connecter leurs produits à Alexa Voice Service (et avoir les fonctionnalités d’Alexa) en passant par les smartphones, auxquels les accessoires seront liés via Bluetooth. Cela suggère donc que les utilisateurs devront aussi installer l’applications d’Amazon Alexa sur Android ou iOS.

Les types de produits ciblés par Amazon sont les accessoires tels que les montres connectées, les casques ou encore les bracelets fitness. Et même si ce kit ne sera disponible que plus tard dans l’année, Amazon annonce déjà quelques partenaires : Bose, Jabra, iHome, Beyerdynamic et Linkplay.

Selon le géant du e-commerce, ces entreprises s’engagent à proposer cette nouvelle expérience avec Alexa sur leurs produits compatibles avec Bluetooth, dès cette année.

Pourquoi cela est-il important ?

Actuellement, Google Assistant progresse énormément grâce aux smartphones Android sur lesquels l’intelligence artificielle est installée.

Grâce à ce kit, Amazon peut espérer proposer l’expérience Alexa au-delà de ses haut-parleurs connectés.

D’autre part, afin de pouvoir utiliser les appareils Bose ou encore iHome qui utiliseront le nouveau kit d’Amazon, les gens devront aussi installer l’application Amazon Alexa sur leurs smartphones.

(Source)