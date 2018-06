Amazon développe une version spéciale d’Alexa réservée aux hôtels

Amazon présente Alexa for Hospitality, une variante spécifique de l’assistant personnel intégré dans les enceintes connectées réservées aux hôtels. Les hôtels pourront personnaliser l’expérience Alexa avec des services spécifiques.

Des fonctionnalités réservées aux hôtels

Cette variante spécifique de l’enceinte connectée d’Amazon proposera une expérience personnalisée et adaptée à chaque lieu d’accueil. Il sera alors possible pour les clients de commander le service de la chambre, de demander à ce que le ménage soit fait, ou d’ajuster les commandes de la chambre (thermostat, stores, lumières, etc.). Ils sera aussi possible de poser des questions spécifiques à un lieu donné, comme l’heure à laquelle se termine le petit déjeuner ou l’emplacement de la piscine.

Les hôtels peuvent aussi personnaliser l’expérience Alexa pour leur clientèle, par exemple en sélectionnant des stations radio par défaut dans iHeartRadio, ou en connectant des « skills » spécifiques aux appareils Echo. Le groupe Marriott International prévoit d’intégrer Alexa dans certains de ses hôtels dès cet été. Certains hôtels haut de gamme comme le Wynn Las Vegas proposent déjà des enceintes Echo avant même qu’Amazon ne présente Alexa for Hospitality.

Une vraie assistante (trop ?) personnelle

Amazon assure que les enregistrements audio seront effacés quotidiennement. Les hôtels n’auront pas non plus accès à ces derniers et ne seront pas en mesure d’examiner les réponses d’Alexa aux utilisateurs.

D’ici peu, Amazon proposera également aux utilisateurs de relier temporairement leur propre compte Amazon avec les appareils Echos mis à disposition dans les hôtels. Vous aurez donc accès à votre abonnement Amazon Music ou Spotify, ou à vos livres audio d’Audible. Amazon explique que « quand un invité quitte la chambre, Alexa for Hospitality déconnecte automatiquement son compte Amazon de l’appareil dans la chambre. »

Bien que l’idée soit intéressante, elle risque (encore) de causer quelques soucis de confidentialité des données dans le cas où l’enceinte ne se déconnecte par automatiquement du compte Amazon du client de l’hôtel. Pour ne prendre qu’un exemple…