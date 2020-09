Amazon annonce Luna, son fameux service de Cloud Gaming

On le savait depuis pas mal de temps, Amazon prépare un service de jeux vidéo. Le service que l’on attendait pour 2019 fut dans un premier temps repoussé à une date inconnue. Fin 2019, on se doutait que l’année 2020 pouvait être une bonne alternative. C’est désormais officiel, Luna vient d’être présenté par Amazon et son lancement n’attendra pas. En effet, le service est d’ores et déjà en béta aux États-Unis et pourrait rapidement arriver partout dans le monde. Voici ce que nous savons à ce jour.

Luna – Le Cloud Gaming selon Amazon

C’était une rumeur qui courrait depuis pas mal de temps, c’est donc sans réelle surprise que le géant américain a confirmé qu’il se lançait dès aujourd’hui dans le jeu vidéo. Nous ne savons pas encore quand le service sera lancé à grande échelle, cependant, le service est déjà prêt à être lancé en phase béta aux États-Unis.

Le service sera lancé donc sur PC, Mac, Fire TV, iPhone et iPad (via des applications Web), avec une version Android prévue après le lancement. Le prix de lancement sera donc de 5,99$ par mois pendant sa phase béta. Ce prix pourra donc donner accès aux utilisateurs à de nombreux jeux sur la chaîne Luna Plus et permettre d’utiliser le service sur deux appareils en même temps.

Pour le moment, les jeux seront disponibles en 1080p, mais l’objectif sera par la suite de proposer du 4K et 60 FPS. Les fameux AWS (Amazon World Studios) permettront de proposer des jeux inédits et exclusifs au service. Pour le moment, ce sont 100 jeux qui sont disponibles, dont Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale : Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu et Brothers: A Tale of Two Sons.

Nous apprenons aussi que Luna est en partenariat avec Ubisoft pour proposer une expérience de jeu spécifique au service.

Les joueurs qui s’abonnent à cette chaîne (Ubisoft) auront accès à leurs titres Ubisoft préférés dans une résolution allant jusqu’à 4K, un gameplay mobile et un accès à de nouveaux titres lorsque qu’ils seront lancés sur la chaîne Ubisoft comme Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 et Immortals Fenyx Rising qui seront disponibles le jour même de leur sortie. Il s’agit d’une première chaîne parmi de plusieurs qui arriveront sur Luna en développement, où les clients peuvent jouer à des jeux de leurs éditeurs et genres préférés.

La fameuse plateforme Twitch (qui appartient à Amazon) sera directement liée et connectée à Luna. Amazon déclare ainsi : « Dans l’expérience Luna, les joueurs verront les flux Twitch pour les jeux du service, et depuis Twitch, ils pourront commencer instantanément à jouer aux jeux Luna ».

D’ailleurs, Amazon Luna permettra une compatibilité avec n’importe quelle manette Bluethooth, avec les claviers et souris, mais aussi avec la fameuse manette Luna qui sera proposée à 49,99$ pendant la période d’accès anticipée.

La manette Luna est compatible avec Alexa et se connecte directement au cloud pour contrôler sans effort votre jeu, avec une conception à plusieurs antennes qui donne la priorité au Wi-Fi sans interruption pour des jeux avec une faible latence. En fait, nos tests ont montré une réduction de la latence aller-retour lors de la lecture de la manette Luna avec Cloud Direct via Bluetooth. Avec des réductions de 17 à 30 millisecondes entre PC, Fire TV et Mac. Étant donné que le contrôleur Luna se connecte directement aux serveurs cloud, les joueurs peuvent facilement basculer entre les différents écrans tels que la Fire TV et un téléphone mobile, sans connexion supplémentaire ni changement de configuration.

Amazon Luna sera donc le principal concurrent de Google Stadia ou encore du Xcloud de Microsoft et Xbox. Nous n’avons toujours pas de date de lancement internationale, mais il est certain que le géant américain communiquera très bientôt sur la question.