Amazon commercialise enfin son Fire TV Stick en France

Après le Chromecast de Google, ou l’Apple TV, c’est Amazon qui débarque en France avec son Fire TV Stick. Cette clé affichée au prix de 59,99 euros ira clairement se frotter à celle de Google pour diffuser des contenus multimédias sur son téléviseur depuis un PC, un smartphone ou depuis internet.

Bonne nouvelle, Amazon a dévoilé qu’il lançait le Fire TV Stick en France et ceux qui l’attendaient depuis plus de deux ans, lâcheront un gros « enfin ! » avec soulagement. Il est vrai que le géant du commerce électronique aura pris son temps pour démocratiser son dongle HDMI en dehors des Etats-Unis, puisque cela fait près de trois ans que le Fire TV est sorti.

Amazon lance enfin le Fire TV Stick Basic Edition en France

Le Fire TV Stick Basic Edition, c’est son nom complet pour l’hexagone, deviendra un concurrent direct de certaines box d’opérateurs, du Chromecast de Google, de l’Apple TV, de Roku Express ou encore de Nvidia Shield. Autant dire qu’Amazon ne part pas en terrain conquis puisque la concurrence est déjà présente depuis de nombreux trimestres dans notre pays.

Ce dongle HDMI affiche une configuration somme toute assez modeste, avec notamment un processeur Quad Core Mediatek cadencé à 1,3 Ghz, épaulé par 8 Go de stockage et 1 Go de mémoire vive, afin de stocker des jeux ou des applications. Juste pour info, son OS étant FireOS, le système d’exploitation maison du géant américain, vous accéderez à un catalogue d’environ 4000 applications.

Le Fire TV Stick Basic Edition propose de visionner des vidéos, des films et des séries en streaming via YouTube, mais aussi Netflix et surtout Prime vidéo, la plateforme de streaming d’Amazon. C’est précisément là que les choses deviennent intéressantes, car évidemment en tant que client à ce service, vous disposez de contenus en illimité et en Full HD 1080p. Le Fire TV donne accès à Spotify par exemple ou encore à Prime Music, la plateforme de streaming musical d’Amazon.

Précisons que la nouvelle version qui circule aux Etats-Unis et qui propose du 4K UHD, n’est pas la version dont nous parlons dans cet article, il faudra donc faire l’impasse sur la 4K pour le moment, en attendant que la 4K UHD arrive dans l’hexagone.

Comme nous l’indiquions en introduction, le Fire TV Stick est proposé à 59,99€, mais Amazon propose une jolie réduction en rabaissant le tarif à 39,99€ pour les abonnés Prime.

