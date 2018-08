Amazon Echo : un mode « Absent » pour dissuader les cambrioleurs

Les enceintes connectées Amazon Echo vont bientôt s’équiper d’un mode « absent », qui fait croire aux cambrioleurs que vous êtes chez vous.

Toujours plus complètes, les enceintes connectées Amazon Echo vont bientôt se doter d’un mode absent faisant croire aux cambrioleurs que vous êtes chez vous pour les dissuader de s’introduire dans votre domicile.

Alexa fera croire que vous êtes chez vous

Pour dissuader les cambrioleurs de s’introduire dans votre domicile durant votre absence, il existe de nombreuses astuces utilisées depuis des décennies qui consistent par exemple à laisser les lumières ou la télévision allumées. Les enceintes Amazon Echo, et plus généralement toutes les enceintes connectées, rendent ces manipulations encore plus simples si elles sont reliées à de la domotique. Il est en effet possible d’allumer et d’éteindre les lumières (ou la télévision) à tour de rôle et à distance, voire même de manière automatisée.

Mais Amazon va plus loin et présente une nouvelle fonctionnalité dédiée spécifiquement à ces situations. Il s’agit du « Away Mode », ou « mode absent », qui jouera des enregistrements audio de conversations pour donner l’impression que vous êtes est à la maison. L’idée est excellente, mais ce qui est encore plus intéressant, c’est les sujets de discussion de ces différentes conversations pré-enregistrées.

Des conversations originales… mais réalistes

Pas moins de sept conversations différentes sont proposées, d’une durée d’environ une heure chacune. Les conversations ont été écrites par des humoristes de Saturday Night Live et It’s Always Sunny in Philadelphia. Et les sujets de conversations sont aussi originaux que l’on peut s’y attendre, compte tenu de leur origine. Par exemple, on peut trouver « couple qui se sépare en regardant la télévision », « maman aide sa fille à l’assemblage d’une commode Malm (ndlr : Ikea) par téléphone » et « deux gars moyens discutent sur ce en quoi ils sont uniques et prévoient de faire un podcast à ce sujet ».

Cette fonctionnalité donne un point de vue intéressant sur la manière dont il peut être possible de dissuader les cambrioleurs. Un petit détail qui ajoutera sans doute de la crédibilité à faire croire à votre présence.

