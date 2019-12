Amazon fête Noël : les 10 meilleures promos pour ce lundi matin 🔥

Après un week-end chargé en bons plans, Amazon a décidé de poursuivre les festivités avant Noël. Le célèbre marchand a promis jusqu’au 22 décembre de publier tous les jours de nouvelles ventes flash en nombre. Comme lors des derniers jours, les stocks sont très restreints donc tout se passe le matin. Ci-dessous, nous avons dressé une liste complète et à jour des bonnes affaires pour ce lundi.

Si Amazon a créé les « Ventes Flash de Noël », il n’est pas le seul à se positionner sur le créneau des promotions avant ces fêtes de fin d’année. Après un Black Friday qui lui a offert un maximum de visibilité, le marchand américain veut asseoir encore un peu plus sa position de force dans l’Hexagone. Cdiscount et Fnac sont timides sur les offres avant Noël, mais ils essaient tant bien que mal de répondre au géant Amazon.

Ventes Flash de Noël Amazon : les offres en direct

Dernière mise à jour : lundi 16 décembre, 10h04

Amazon, roi des promos pour ce Noël

Tous les jours depuis le début des « Ventes Flash de Noël » sur Amazon, le 9 décembre dernier, nous tenons à jour cette liste de bons plans disponibles sur le site du marchand américain. Et il faut reconnaître que tous les jours, on a le droit à des surprises assez dingues. A titre d’exemple, Amazon a publié une série de promotions sur les fameux iPhone 11 ce samedi soir, ce qui a créé un engouement considérable.

Quotidiennement, on peut donc voir de très belles promotions sur le site Amazon, et cela concerne aussi les plus grandes marques au monde. Si l’on a vu l’iPhone 11 être pendant quelques heures en timide promotion lors du Black Friday, c’était déjà le cas sur Amazon. C’est le seul e-marchand à pouvoir négocier avec Apple d’offrir une remise sur ses derniers smartphones juste avant Noël. Si la remise ne s’élève qu’à quelques dizaines (voire centaine) d’euros, ce n’est pas négligeable.

En dehors d’Apple, on retrouve d’autres grandes marques telles que Microsoft, Sony, Nintendo ou encore Samsung en vente flash avant les fêtes de Noël. Si les consoles de jeux sont toujours très populaires aux abords des fêtes de fin d’année, le leader Amazon a décidé de casser leur prix jusqu’à -50% pendant quelques jours. C’est le cas notamment sur la populaire PS4 ou encore la Xbox One.

Au niveau des références populaires qui sont en promotion ce lundi sur Amazon, et sous limite de stock disponible, on retrouve par exemple le casque Bose QC 35 II, ou encore les derniers smartphones sous Android tels que les Huawei P30 Pro ou le Galaxy S10e Samsung. Plus tôt pendant ce week-end, ce sont les AirPods 2 qui sont arrivés en rupture de stock via une vente flash de Noël sur Amazon.

Comment trouver les bonnes affaires chez Amazon ?

On se rapproche toujours plus de Noël, mais Amazon reste toujours dans des délais de livraisons qui sont avant la date du 24 décembre. Le marchand américain gère très bien la logistique, et toutes les commandes passées dans les prochains jours seront encore assurées avant Noël. Pour toute commande réalisée ce lundi, vous pouvez vous attendre à une livraison attendue autour du 18 ou 19 décembre. Évidemment, les abonnés Prime seront livrés en une journée, et sans aucun frais.

Pour ces Ventes Flash de Noël sur Amazon, on retrouve sur la plateforme e-commerce une section dédiée aux bons plans pendant toute la durée de l’événement. Vous pouvez la retrouver directement dans le menu situé sur la partie haute du site. Pour ceux qui ont en tête une idée précise du cadeau de Noël qu’ils veulent acheter, il suffit de le taper dans la barre de recherche pour voir s’il bénéficie d’une promotion sur Amazon.

Au final, ce n’est pas très simple de trouver les promotions dans le cadre de ces Ventes Flash de Noël sur Amazon. Pour vous faciliter le travail, notre sélection ci-dessus vous permet d’être à jour sur les meilleurs deals du moment – avec les ruptures de stock éventuelles qui arrivent. Si vous ne voulez pas en rater un morceau, nous vous invitons à mettre cette page dans vos favoris pour y revenir de temps en temps ce lundi. Nous mettrons à jour les nouveaux bons plans qui tombent.

Si le cadeau de Noël ne plait pas ?

Telle est toujours la question qu’on se pose en réfléchissant aux cadeaux. Et bien Amazon a encore une fois la réponse, y compris pendant ces Ventes Flash de Noël où les produits sont en promotion : le marchand vous propose un temps de 30 jours pendant lequel vous pouvez à tout moment décider de renvoyer votre colis, et vous faire re-créditer du montant. C’est un bon moyen d’acheter sans risque, tout en bénéficiant d’une belle remise chez le cyber-marchand.

Si notre sélection de bons plans de Noël sur Amazon se concentre principalement sur de l’électronique, le site propose absolument tous les produits dont vous pourriez rêver. Toutes les thématiques sont disponibles : des livres aux jouets en passant par la musique, la puériculture, le sport ou la beauté. Au total, ce sont des centaines de milliers de références que l’on peut trouver sur un seul site. Si vous avez encore un peu de temps aujourd’hui pour faire vos achats de Noël, c’est le moment d’aller y faire un tour.

Pour ceux qui veulent éviter les embouteillages parisiens ce lundi, ou ceux qui n’ont tout simplement pas envie de voir les foules dans les magasins, faire ses courses de Noël sur Amazon est la solution de la simplicité. Et si vous avez un peu de bonne chance, vous pouvez même profiter d’une remise sur vos achats. Mais encore une fois, pour cela, il ne faudra pas manquer les Ventes Flash de Noël actuellement valables.

