Amazon : iPad Pro et MacBook Pro en vente flash aujourd’hui (-19%) 🔥

Si vous hésitiez à acheter un iPad Pro ou un MacBook Pro c’est le moment ou jamais. Amazon vient en effet de lancer des promotions plus qu’intéressantes sur quatre modèles. Les produits sont expédiés et vendus par Amazon, vous bénéficiez donc des mêmes conditions de SAV que lors d’un achat en Apple Store. Les quantités sont limitées, soyez rapides si vous voulez en profiter.

L’iPad Pro 11″ à 723€

La première vente flash du jour concerne l’iPad Pro 11″ concerne le modèle 64 Go qui est vendu 723€ au lieu de 899€, soit 18% de réduction par rapport au prix public. Pensez bien à cocher la case du coupon sur la page du produit, les 46,81€ de réductions s’appliquent dans le panier (l’iPad Pro est affiché à 780€).

L’iPad Pro est tout simplement la tablette la plus haut de gamme du marché, et une vraie valeur sûre. Ses deux principaux atouts sont son écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et la puce A12 Bionic, qui est ultra puissante. Couplé à un clavier, l’iPad Pro peut remplacer un PC portable dans la plupart des tâches au quotidien. Pour les créatifs, l’Apple Pencil de 2e génération est une addition importante.

Profiter de l’offre

Trois MacBook Pro 2019 à prix cassés

De l’entrée de gamme au modèle le plus onéreux, vous avez le choix dans les MacBook Pro aujourd’hui chez Amazon. Les trois modèles sont sortis en 2019.

Le premier, et le plus abordable, est le MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar. Il est en vente flash sur Amazon à 1209€ au lieu de 1499€. Il embarque un processeur Intel Core i5 quadricœur à 1,4 GHz, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le second monte en gamme avec 256 Go de stockage. Il est vendu aujourd’hui par Amazon pour 1412€ au lieu de 1749€.

Le troisième est le plus haut de gamme. Ce MacBook Pro 15 pouces est en vente flash à 2561€ au lieu de 3299€. Il embarque un processeur Intel Core i9 de 9e génération (8 cœurs) cadencé à 2,3 GHz. Il embarque aussi une carte graphique Radeon Pro 555X, ce qui est utile à la fois pour les jeux ou le montage vidéo par exemple.

Pour tous les modèles, la livraison est offerte et il faut penser à appliquer le coupon sur la page produit pour voir la réduction s’appliquer dans le panier. Toutes les promotions sont soumises au stock, elle peuvent donc être expirées au moment où vous lisez cet article.