Amazon perd face à la justice française, quelles conséquences sur les commandes ?

La cour d’appel de Versailles vient de confirmer l’ordonnance du 14 avril du tribunal de Nanterre, dans laquelle il a été décidé qu’Amazon s’en tienne à la distribution de produits essentiels pendant l’épidémie de coronavirus. La décision, pour laquelle Amazon France s’est dit « perplexe » sur Twitter, va entraîner le maintien de la fermeture des locaux du géant du e-commerce américain, pénalisé pour avoir manqué d’évaluer correctement les risques de ses salariés, et accusé de ne pas fournir des conditions sanitaires adéquates dans des lieux de travail, dont figurent les vestiaires et les entrées.

Amazon ne peut donc plus que distribuer des articles essentiels parmi lesquels figurent pourtant les appareils électroniques. Mais l’entreprise a tout de même décidé de fermes ses six entrepôts en France, en demandant à ses employés (ils sont plus de 10 000 concernés) de « rester chez eux jusqu’au 28 avril inclus ». Ce personnel continuera de toucher son plein salaire jusqu’à cette date. Amazon a expliqué n’avoir pas eu le choix quant à cette décision, même si la justice française ne mentionnait pas une interdiction stricte de l’activité de l’entreprise, ni une fermeture des locaux.

Des questions pour les clients et les employés

Amazon a voulu se défendre en expliquant que l’arrêt de son activité « pourrait impliquer que même un taux infime de traitement accidentel de produits non autorisés, de l’ordre de 0,1%, pourrait entraîner une pénalité de plus d’un milliard d’euros par semaine ». Néanmoins, la distribution de la société de Jeff Bezos ne s’arrêtera pas pour autant en France, et – comme par magie – les livraisons des commandes devraient continuer à fonctionner, malgré peut-être quelques retards.

Amazon l’a expliqué de façon assez floue en rassurant ses clients qu’ils pourraient « toujours commander plusieurs millions de produits auprès des entreprises indépendantes qui vendent sur Amazon et au travers de notre réseau logistique mondial ». Comme l’indique le New York Times, en réalité Amazon continuera à servir les commandes en utilisant ses entrepôts en Allemagne, en Belgique, « et dans d’autres pays européens ».

Du côté des salariés, la victoire des syndicats n’est pas perçue par tous comme une bonne nouvelle. Certains comme Priscilla Soares, une employée du centre de distribution de Lauwin-Planque (Nord) d’Amazon, a lancé une pétition pour la réouverture des centres de distribution de l’entreprise, craignant que ces mesures entraînent une vague de licenciements. La situation est délicate et divise les salariés, dans un contexte où l’industrie du e-commerce connaît à la fois un rebond économique et une crise sanitaire.