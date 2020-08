Amazon lance un bracelet connecté pour contrer Fitbit et l’Apple Watch

Amazon est déjà l’un des leaders du marché des enceintes connectées. Et maintenant, le géant du e-commerce se lance dans les bracelets connectés pour le suivi de la santé et du bien-être, ce qui placera celui-ci en concurrence avec Apple et Google dans un nouveau domaine. En effet, Apple propose l’Apple Watch et Google est sur le point de racheter Fitbit.

L’entreprise de Jeff Bezos vient de dévoiler un nouveau service appelé Amazon Halo, ainsi que le bracelet Amazon Halo Band. Contrairement à d’autres produits qui combinent les fonctionnalités santé et bien-être avec d’autres usages (comme la domotique ou les paiements NFC), le bracelet d’Amazon sert exclusivement au suivi de l’activité physique et de la santé.

D’ailleurs, l’Amazon Halo Band n’a pas d’écran, mais celui-ci est en revanche bourré de capteurs. « La petite capsule de capteur fournit des données très précises et comprend un accéléromètre, un capteur de température, un moniteur de fréquence cardiaque, deux microphones, un voyant LED et un bouton pour activer ou désactiver les microphones, entre autres fonctions », explique l’entreprise. Ce bracelet est résistant à l’eau et son autonomie est de sept jours. Aux États-Unis, ce nouveau produit coûte 99,99 dollars.

Amazon Halo : l’application dédiée à la santé et au bien-être

Le bracelet Amazon Halo Band s’utilise en combinaison avec le service Amazon Halo, qui coûte 3,99 dollars par mois. D’après les explications du docteur Maulik Majmudar, Principal Medical Officer, Halo utilise l’expertise d’Amazon en intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à adopter de nouvelles habitudes pour être en meilleure santé.

« La santé est bien plus que le nombre de pas que vous faites par jour ou le nombre d’heures que vous dormez. Amazon Halo combine les dernières sciences médicales, des données très précises via les capteurs Halo Band et une intelligence artificielle de pointe pour offrir une approche plus complète pour améliorer votre santé et votre bien-être », indique le responsable.

Grâce au bracelet d’Amazon, Halo pourra mesurer l’activité physique de l’utilisateur et lui donnera un score hebdomadaire en fonction de cette activité. Les points sont donnés en fonction de la durée d’une activité, mais aussi de son intensité. Halo mesure aussi le temps de sommeil grâce aux capteurs de mouvement, de rythme cardiaque et un thermomètre. Mais ce n’est pas tout, puisque l’application sera aussi en mesure de fournir un score sur la qualité du sommeil ainsi qu’un hypnogramme qui montrera la durée des différentes phases du sommeil.

Une autre fonctionnalité de l’application Amazon Halo permet à l’utilisateur de « mesurer leur pourcentage de graisse corporelle » à partir de photos (des « body scan »), grâce à des algorithmes de vision par ordinateur. Ces photos sont transférées dans le cloud, mais Amazon assure que celles-ci sont supprimées dès que le traitement est terminé.

Amazon propose aussi une fonction appelée « Tone » qui analyse la voix de l’utilisateur. « La fonction innovante de tonalité utilise l’apprentissage automatique pour analyser l’énergie et la positivité de la voix d’un client afin qu’il puisse mieux comprendre comment il peut sonner aux autres, contribuant ainsi à améliorer sa communication et ses relations », explique l’entreprise.

Enfin, Amazon a prévu des activités appelées « Labs » qui, selon ses explications, sont des expériences basées sur des éléments scientifiques et qui permettent de découvrir des habitudes plus saines. « Par exemple, certains clients pourraient découvrir que la réduction de la caféine de l’après-midi améliore la qualité de leur sommeil, ou qu’un certain type d’entraînement à domicile est plus efficace que d’autres », explique le géant du e-commerce.

En substance, Amazon a décidé de faire les choses différemment.