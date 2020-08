En attendant le rachat par Google, Fitbit fait de l’ombre à l’Apple Watch

Dans le monde de la tech, c’était l’une des annonces d’acquisition les plus importantes de 2019. Au mois de novembre, Google a annoncé qu’il va faire l’acquisition de Fitbit, une société spécialisée dans les montres connectées et les bracelets fitness. Grâce à cette acquisition à 2,1 milliards de dollars, la firme de Mountain View disposera de produits capables de défier les Apple Watch.

Mais ce genre d’acquisition prend généralement beaucoup de temps, et doit obtenir le feu vert de nombreux régulateurs, dont celui de l’Union Européenne. Et pour le moment, le deal n’ayant pas encore été finalisé, Fitbit n’appartient pas encore à Google. Cependant, en attendant cette finalisation, Fitbit vient de montrer ses muscles en dévoilant la nouvelle montre Fitbit Sense. Il s’agit d’un produit idéal pour ceux qui se soucient de leurs santés et de leurs bien-être, et pour tous ceux qui font beaucoup d’exercice. De ce fait, la nouvelle montre Fitbit est un concurrent sérieux pour les montres d’Apple.

Un produit qui nous donne une idée de la future Pixel Watch ?

Fitbit présente cette montre comme étant son produit le plus avancé, « avec de nouveaux capteurs innovants, comme le premier capteur d’activité électrodermique (EDA) au monde pour aider à gérer le stress, ainsi qu’une technologie avancée de suivi de la fréquence cardiaque, une nouvelle application ECG et un capteur de température de la peau au poignet, le tout alimenté par une autonomie de plus de 6 jours. »

La montre Fitbit Sense détecte également la fréquence de la respiration, la saturation d’oxygène, et permettra d’avoir une vision globale de la santé via un tableau de bord qui affiche tous les indicateurs obtenus. Ce nouveau gadget peut aussi envoyer des notifications en cas d’anomalies, comme une fibrillation atriale ou encore une fréquence cardiaque trop faible ou trop élevée.

La montre est équipée d’un GPS et peut suivre le sommeil. Par ailleurs, alors que les anciennes montres de Fitbit ne prenaient en charge que l’assistant Alexa d’Amazon, la Fitbit Sense permet de choisir entre Alexa et Google Assistant. Ce nouveau produit est vendu à 329,95 dollars aux États-Unis. Et en plus de la montre Fitbit Sense, l’entreprise a également lancé la Versa 3 ainsi que l’Inspire 2, des versions améliorées de précédentes montres.

La présentation de ces nouveaux produits par Fitbit nous montre surtout le type de montres que Google sera en mesure de proposer à ses clients une fois que l’acquisition sera finalisée. Pour rappel, Google ne propose actuellement que le système d’exploitation Wear OS aux constructeurs tiers. Mais la firme ne propose pas encore de montres connectées.

Et malheureusement, pour l’heure, force est de constater que les montres sous Wear OS ne se vendent pas aussi bien que les Apple Watch. Cependant, l’acquisition de Fitbit par Google, ainsi que le lancement des premières montres « Pixel Watch », pourrait apporter un nouveau souffle à cet écosystème. On rappelle aussi qu’en 2019, Google a également fait l’acquisition d’une partie de la R&D de la marque Fossil pour 50 millions de dollars.