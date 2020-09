Amazon lance un personal shopper pour homme à moins de 5 dollars par mois

Avant tout, il serait bien de savoir ce qu’est un personal shopper. Dans ce cas précis, il s’agit d’une série d’algorithmes de recommandation capable de personnaliser la sélection de vêtements en fonction de la taille, du budget, du style, et divers autres critères. Un véritable assistant pour faire du shopping plus efficacement. Bien plus populaire aux États-Unis qu’en France, il existe de nombreux services déjà existants outre-Atlantique, à l’image de Stitch Fix, ou du Personal Shopper by Prime Wardrobe d’Amazon qui jusqu’à présent ne faisait que les vêtements pour femme.

Aujourd’hui, Amazon présente son extension du Personal Shopper by Prime Wardrobe pour hommes. Le système mis en place par Amazon est très simple. Un styliste sélectionne un assortiment d’articles de mode qui correspondent au style et aux préférences du client. Ces articles sont ensuite expédiés tous les mois pour être essayés à domicile. Tout ce que le client ne souhaite pas conserver peut être retourné à l’aide du paquet refermable et de l’étiquette d’expédition prépayée fournie. Une solution idéale en ces temps de crise sanitaire.

Un nouveau concurrent de taille.

La firme de Seattle promet quelques surprises pour le lancement de cette nouvelle version de son personal shopper avec notamment l’arrivée de nouvelles marques comme Scotch & Soda, Original Penguin, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s, Amazon Essentials, Goodthreads et bien d’autres encore. Au total, Amazon pourra proposer plusieurs milliers de styles masculins différents, grâce à un catalogue de plus d’un millier d’enseignes.

Jusque là, vous vous dites sûrement que le Personal Shopper Amazon n’a rien de très différent de ce que propose la concurrence. Et vous avez raison. Seulement, le géant américain n’a pas l’habitude de se fondre dans la masse. Amazon a une solution pour se démarquer : le prix. En effet, si son principal concurrent Stitch Fix propose des forfaits mensuels de 20 dollars par mois, Amazon se montre très agressif en proposant un abonnement à 4,99 dollars par mois. Le Personal Shopper by Prime Wardrobe pour hommes est donc 4 fois moins cher que la concurrence, un argument de taille. Mon intuition me dit que Stitch Fix et autres concurrents ne devraient pas tarder à mener une action en justice pour pratiques anticoncurrentielles de la part d’Amazon.