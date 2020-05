Officiel : les entrepôts Amazon réouvrent à partir de ce mardi

C’est la fin d’un très long feuilleton. Fermés depuis le 16 avril dernier dans l’Hexagone, les entrepôts d’Amazon vont rouvrir leurs portes ce mardi. Le géant du e-commerce a finalement trouvé un accord avec les syndicats pour l’ensemble de ses six sites français. L’entreprise a précisé qu’elle finalisait « actuellement des discussions avec les représentants du personnel et les Comités sociaux et économiques de l’entreprise des sites pour une réouverture progressive des centres de distribution à partir du 19 mai ».

Nous travaillons actuellement à la réouverture progressive de nos centres de distribution à partir du 19 mai. — AmazonNewsFR (@AmazonNewsFR) May 15, 2020

Dans la pratique, la reprise s’effectuera progressivement selon un porte-parole du Syndicat Sud interrogé par BFM Eco. « Concrètement, les salariés retournent au travail dès ce lundi pour être formés aux gestes sanitaires. Ensuite, à partir de mardi et jusqu’au 25 mai, seul 50% des salariés seront sur site, puis 80% entre le 25 mai et le 2 juin, et enfin 100% au 3 juin ».

Cette annonce met fin à une longue bataille qui s’est notamment déroulée sur le terrain judiciaire. Tout a commencé le 14 avril dernier lorsque le tribunal de Nanterre a demandé à Amazon de s’en tenir à la vente de produits essentiels afin d’assurer la sécurité de ses 10 000 salariés en pleine pandémie de coronavirus. Cette décision a été confirmée le 24 avril par la cour d’appel de Versailles, ce qui a poussé la firme de Jeff Bezos à se pourvoir en cassation.

Vers un retour progressif à la normale

La compagnie juge en effet ne pas être en mesure de totalement respecter la décision du tribunal et estime que la pénalité est trop lourde : « l’astreinte, telle que précisée par la cour d’appel, signifie que même avec un taux infime de traitement accidentel de produits non-autorisés, de l’ordre de 0,1 %, le risque de contrevenir à la décision de la cour d’appel pourrait entraîner une pénalité de plus d’un milliard d’euros par semaine. » Amazon avait donc dans la foulée décidé de suspendre l’activité de ses centres pour pouvoir trouver une solution, tout en payant intégralement ses employés.

Depuis plus d’un mois, ces derniers vivaient toutefois cette longue période d’inactivité dans l’inquiétude. L’accord devrait donc être de nature à les rassurer. Il permettra également un retour progressif à la normale pour les consommateurs, la fermeture des entrepôts ayant eu tendance à rallonger les délais de livraison.