Les liseuses Kindle d’Amazon sont en promotion jusqu’à minuit

Les liseuses sont de plus en plus populaires et la marque Kindle d’Amazon est en promotion. C’est le moment de découvrir le monde des ebooks avec votre première liseuse ou d’upgrade celle que vous avez déjà. Les trois Kindle d’Amazon sont en vente flash jusqu’à minuit :

La Kindle : l’entrée de gamme parfaite

La Kindle est la liseuse d’entrée de gamme de chez Amazon. Elle est destinée aux personnes qui veulent découvrir ce mode de lecture sans trop investir dedans. Pour seulement 49,99 € soit 38 € de réduction, vous pourrez acquérir votre première liseuse. La Kindle sera parfaite pour lire vos ebooks à moindres coût. C’est le moment d’en profiter pendant ces deux jours de Prime Day. Elle est disponible seulement avec une connectivité WiFi.

La Paperwhite : résistante avec un meilleur écran

Dans cette version, Amazon propose une belle amélioration pour améliorer le confort des utilisateurs. La Kindle Paperwhite possède un meilleur écran avec 300 ppp contre 167 ppp pour la version entrée de gamme. Outre cette évolution, la Kindle possède la certification IPX8 ainsi que deux possibilités de stockages (8 Go ou 32 Go). D’ailleurs, vous pourrez la trouver jusqu’à minuit au prix de 89,99 € soit 40 € de réduction. La Paperwhite est disponible avec une connexion Wifi ou Wifi et Cellulaire.

Kindle Oasis : la liseuse haut de gamme d’Amazon

Outre le fait qu’elle soit la plus récente, cette Kindle Oasis possède les dernières technologies pour dévorer avec aisance des centaines d’ebooks. Celle-ci possède un dalle de sept pouces avec un éclairage frontal de 25 LED. La Kindle Oasis possède également une batterie suffisamment puissante pour tenir plusieurs semaines avec une seule charge. Cependant, des fonctionnalités intéressantes sont présentes comme un capteur pour le réglage automatique de la luminosité, la rotation automatique de l’écran.

Cette Oasis fait partie des meilleures liseuses haut de gamme. Elle est en vente pendant ces deux jours de à 179,99 € au lieu de 249,99 € soit 28 % d’économie. Celle-ci est également vendue en deux versions. La première est disponible avec uniquement le wifi, vous serez donc dépendant d’une connexion à votre routeur. La seconde quant à elle possède la WIFI ainsi qu’une connexion cellulaire en plus, soyez indépendant.

