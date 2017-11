Amazon vous propose de meubler votre intérieur en réalité augmentée

Ikea le propose depuis quelques semaines déjà, au tour d’Amazon de dégainer son application de réalité augmentée. Le meilleur moyen de se décider avant de réaliser un achat d’ameublement ? L’alternative futuriste aux magasins physiques Dépourvu de magasin physique, le géant de la vente en ligne semble avoir trouvé la parade pour convertir les clients

Dépourvu de magasin physique, le géant de la vente en ligne semble avoir trouvé la parade pour convertir les clients réticents à l’achat « à l’aveugle ». Technologies en vogue depuis plusieurs mois maintenant ; réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte permettent de nouveaux usages. L’application développée repose alors sur la réalité augmentée permettant de visualiser en directement le produit dans son environnement et ainsi, éviter les achats ratés pour le client.

Bénéfice au client donc, mais également à l’entreprise, qui se satisfera sans aucun doute d’un taux de conversion à l’achat en progression, mais également d’une proportion de renvoi pour mauvais choix potentiellement plus faible.

Idée convaincante, mais encore limitée

En pratique, l’application permet de visualiser le rendu de plusieurs produits dans votre intérieurs. Sont concernés les produits de décoration intérieure, de bureau, de jouets et d’électronique, vendu sur par Amazon, qui peuvent donc être superposés à votre intérieur. Il est bien évidemment possible d’ajuster l’emplacement et l’orientation de l’objet sélectionné en quelques clics. En revanche, pour l’aspect réaliste, cela reste mitigé : le rendu de l’objet ne tient malheureusement pas (encore) compte de l’éclairage ambiant.

Un détail technique néanmoins, cette nouvelle fonctionnalité, baptisée AR View, est basée sur la plateforme de réalité virtuelle ARKit d’Apple. Cela limite donc sa compatibilité aux iPhone 6S et plus récent, ainsi que les périphériques tournant sous iOS 11 ou supérieurs. Pour les appareils sous Android, aucune information n’a été communiquée pour le moment.