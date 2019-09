Amazon Music et Spotify : comparatif et différences

Bibliothèque musicale d’Amazon Music et Spotify

Notre comparatif débute par un rapide tour d’horizon des différences entre Amazon Music et Spotify. Le premier a été lancé en France en 2017 et il semblerait qu’il comptabilise actuellement plus de 20 millions d’abonnés. Aujourd’hui, il compte plus de 50 millions de titres.

Attention à ne pas confondre Amazon Music Unlimited, le service dont nous parlons donc ce jour, et Prime Music. Ce dernier dispose de 2 millions de titres et est gratuit pour les abonnés Prime.

Pour sa part, Spotify est un service de streaming musical suédois conçu en 2006 et lancé en 2008. Au fil des années, il a su se développer très largement pour s’imposer comme le leader du marché avec 100 millions d’abonnés payants en avril 2019 pour 50 millions de titres.

Design

Le design et l’expérience utilisateur sont deux éléments à prendre en compte dans le choix d’un service de streaming, si bien qu’il est intéressant d’observer les différences entre Amazon Music et Spotify.

Sur desktop, les applications sont assez similaires en ce qu’elles se dotent toutes les deux d’une colonne à gauche qui permet d’accéder aux différentes fonctionnalités du service et aux différentes playlists. La barre de lecture se situe en bas de l’écran pour Spotify et en haut pour Amazon Music. Le reste de l’écran est consacré aux titres, placés en ligne sur les deux plateformes.

Sur mobile, les applications sont assez similaires, si bien que le menu est situé dans une barre horizontale placée au bas de l’écran. Amazon Music a la particularité de proposer l’un de ses arguments de poids : Alexa. C’est l’une des différences majeures entre Amazon Music et Spotify bien sûr.

Quant aux couleurs, Spotify ressort avec son utilisation habituelle du vert et du noir, contre le blanc et le bleu pour Amazon Music.

Fonctionnalités d’Amazon Music et Spotify

Radio et Playlist

L’option Radio est intéressante en ce qu’elle permet aux utilisateurs de rester sur une seule et même thématique musicale de leur choix. Néanmoins, celle-ci n’existe pas sur Amazon Music. Quant à Spotify, elle permet d’accéder à une collection de titres qui se basent sur différents critères, que ce soit sur un titre, un artiste, un album ou une playlist. Il est possible d’accéder à cette fonctionnalité sur le menu de gauche sur ordinateur ou sur les trois petits points placés à côté d’un titre. Comme pour les playlists, les utilisateurs peuvent s’abonner aux radios de leur choix.

Les playlists sont également un argument de choc pour les deux concurrents et le comparatif Amazon Music et Spotify. Il est évidemment possible d’en créer sur les deux services, d’ajouter un très grand nombre de titres et de le renommer selon le nom que vous choisirez. Que ce soit sur Amazon Music ou Spotify, les deux services de streaming musicaux proposent des playlists basées sur un genre musical, à l’exemple de la pop, la variété, le rock et autres. Sur les deux services, il est possible d’accéder à des listes classées par décennie.

Spotify a l’avantage de proposer des playlists adaptées à certains contextes comme « Au calme », « No pain no gain », « Beach party » et autres. Il existe également certaines playlists un peu décalées comme « En mode écoute privée ». Néanmoins, Amazon Music propose également des playlists du même type comme « Pop pour travailler » ou « La pause café ».

Sur les deux services de streaming, il est aussi possible de trouver des playlists qui rassemblent les titres les plus écoutés. Mais sur Amazon Music, cela concerne les tops des titres Prime, là où Spotify propose par exemple des tops France ou monde qu’il actualise très régulièrement selon les nombres d’écoutes. D’autre part, les « Stations » d’Amazon sont des playlists sans fin.

Spotify dispose aussi de playlists créées uniquement pour vous, à l’exemple des Daily mix, mais aussi d’autres listes comme « En boucle » ou « Votre Summer flashback ». À la fin de chaque playlist, vous pourrez trouver d’autres titres et les ajouter à celles-ci en un clic.

Notons aussi que Spotify développe largement sa section dédiée aux podcasts depuis quelques années, au point qu’il en comptait plus de 250 000 en avril dernier. Amazon Music ne dispose pas de podcast.

Mode hors connexion et téléchargement

En termes de fonctionnalités, il est important de connaître les avantages proposés par les deux services de streaming et leurs différences. Pour ce qui est d’Amazon Music, la plateforme propose un mode hors connexion qui permet d’écouter ses playlists sans avoir accès à Internet grâce à un mode hors-connexion.

L’autre avantage propre à Amazon Music est le mode mains libres proposé par Alexa. En ce sens, vous pouvez utiliser l’assistant intelligent de la société américaine pour accéder à votre titre préféré. Ainsi, vous pouvez utiliser des requêtes comme « Alexa, joue de la musique récente », « Alexa, joue la dernière chanson de Stromae » ou « Alexa, joue de la musique pour faire la fête ». De la même façon, l’on notera que le service de streaming musical permet de télécharger ses propres morceaux pour les écouter sur la plateforme, ce qui n’est pas le cas de Spotify.

Pour sa part, Spotify propose également un mode hors-ligne qui est accessible de la même façon que sur Amazon, ce qui veut dire que vous n’avez qu’à télécharger vos titres et vos playlists pour en profiter sans accès à Internet.

Voici pour la partie fonctionnalités de notre comparatif Amazon Music et Spotify.

Écosystème d’Amazon Music et Spotify

L’écosystème pris en compte par les services de streaming est un élément intéressant à considérer dans un comparatif Amazon Music ou Spotify, car il s’agit là de savoir comment vous pourrez connecter votre compte.

Amazon Music bénéficie bien évidemment de tout l’écosystème propre à Amazon, proposant par exemple une offre très accessible aux propriétaires d’un appareil Echo. L’avantage est le même que celui proposé par Apple, en ce qu’il permet aux utilisateurs de bénéficier d’un réseau plus large qu’un seul et unique service. Chromecast et AirPlay sont compatibles.

Pour sa part, Spotify peut être mis en place sur des consoles de jeu comme la PS4 ou la Xbox One, des haut-parleurs intelligents (Sonos, Google Home…), Apple AirPlay, Google Chromecast et autres. Pour ce qui est des montres connectées, l’on retrouve le service sur certains appareils des marques Apple, Samsung, Wear OS, Garmin, Fitbit.

Les deux services bénéficient aussi d’une application mobile disponible pour iOS et Android.

Abonnements et prix d’Amazon Music et Spotify

Pour ce qui est des tarifs et des formules proposés par Amazon Music et Spotify, ils sont assez similaires.

Pour sa part, Amazon Music Unlimited propose une première formule individuelle au tarif de 9,99 euros par mois, ou 99 euros à l’année pour les membres Prime. Comme Spotify, il propose également une offre famille qui coûte 14,99 euros par mois pour six comptes individuels. Comme le précise la firme, elle offre également des recommandations personnalisées pour toute la famille. Il y a un peu plus d’un an, Amazon a également dévoilé une offre liée à Alexa : celle-ci permet aux utilisateurs d’un appareil Echo de profiter du service pour 3,99 euros par mois. Un essai gratuit d’un mois est également de la partie.

Quant à Spotify, la plateforme de streaming musical dispose d’une première offre à 9,99 euros par mois, et d’une deuxième dédiée à la famille. Pour six comptes individuels, elle est au même tarif que celle d’Amazon, soit 14,99 euros par mois (ou 149 euros par an pour les abonnés Prime). Le dernier abonnement se consacre aux étudiants et leur permet de profiter du service pour 4,99 euros pour présentation de votre carte étudiant. Contrairement à son concurrent, l’essai gratuit de Spotify est de trois mois.

Pour rappel, Spotify dispose d’une version gratuite, mais il y a de la publicité et il n’est pas possible de changer de titres à l’infini.

Conclusion : choisir Amazon Music ou Spotify ?

Que ce soit Amazon Music ou Spotify, les deux services ont leur avantage et cela dépend bien sûr de l’usage que vous en aurez. Du côté d’Amazon, l’on note évidemment l’écosystème imposant et la fonctionnalité mains-libres proposée par l’assistant intelligent Alexa.

Pour Spotify, c’est la présence des playlists hautement personnalisés et des podcasts que l’on pourra mettre en avant.

Et vous, quel service allez vous choisir après avoir lu notre comparatif Amazon Music ou Spotify ?