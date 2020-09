Amazon Music rejoint le marché très concurrentiel des podcasts

C’est une offensive majeure et qui ne manque pas d’ambition. Amazon vient d’annoncer le lancement de sa plateforme de podcasts qui sera disponible sans frais supplémentaire aux abonnés d’Amazon Music. Pour l’heure, cette offre est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon, mais on peut imaginer à terme qu’elle soit étendue dans le reste du monde.

Pour l’occasion, le géant de la Tech a fait appel à des célébrités telles que DJ Khaled pour un programme qui s’appellera « The First One ». Ce dernier en profitera pour interviewer ses artistes préférés. On sait aussi que les acteurs Will Smith et Jada Pinkett Smith proposeront aussi un podcast dont le contenu n’a pas encore été révélé. De nombreux autres contenus exclusifs seront de la partie dans le futur et s’ajouteront aux 70 000 émissions déjà disponibles.

Les podcasts font déjà le succès de Spotify

Mais le podcast n’est pas qu’une affaire de grands noms et Amazon a aussi l’intention de laisser leur chance à de nouveaux venus. Ainsi, Steve Boom, vice-président d’Amazon Music précise : « Les podcasts, associés à notre récent partenariat avec Twitch pour intégrer la diffusion en direct dans l’application, font d’Amazon Music une destination de choix pour les créateurs. »

Avec ce lancement, Amazon décide donc de mettre le paquet sur un marché déjà très concurrentiel. Spotify mise en effet depuis un moment déjà sur les podcasts. Le géant suédois affirme même qu’ils y sont pour beaucoup dans ses bons résultats. Ces formats sont dans l’ensemble assez peu coûteux et réunissent de nombreux auditeurs. Ils auraient même permis d’augmenter le nombre d’abonnements payants. Récemment le service de streaming a aussi décroché un accord avec Joe Rogan qui présente l’émission la plus téléchargée aux États-Unis. La plateforme a également lancé trois playlists hebdomadaires qui permettent de repérer certaines émissions qui valent le détour.