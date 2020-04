Sur Spotify, bientôt une nouveau moyen de découvrir des podcasts ?

Cela fait quelques années que Spotify cherche à mettre en avant les podcasts sur sa plateforme de streaming musical. Toutefois, les utilisateurs du service ont tendance à écouter des podcasts qu’ils écoutent déjà plutôt que de se tourner vers des nouveautés.

Pour séduire les utilisateurs de son service, Spotify a annoncé le lancement de trois nouvelles playlists hebdomadaires de podcasts. Les listes de lectures sont respectivement baptisées « Meilleurs podcasts de la semaine », « Snacks cérébraux » et « Scène de crime ». Elles seront adaptées aux six pays dans lesquelles elles sont disponibles pour l’instant puis complétées régulièrement par l’équipe de la société dédiée au contenu.

Actuellement, cette nouveauté concerne six pays : l’Allemagne, le Brésil, les États-Unis, le Mexique, le Royaume-Uni et la Suède. Toutefois, on peut déjà espérer que celle-ci concernera bientôt de nouveaux pays européens, dont la France. Dans son communiqué, Spotify n’a pas encore évoqué ce sujet.

Découvrir de nouveaux podcasts avec Spotify

Pour Courtney Holt, vice-présidente et responsable mondiale des studios et de la vidéo, cette nouveauté s’inscrit dans un test pratiqué par Spotify l’an dernier. À l’époque, le service avait déjà lancé des playlists de podcasts afin d’analyser la façon dont les utilisateurs s’en servaient.

Désormais, l’objectif est double : il s’agit de convaincre les personnes qui écoutent des podcasts de le faire sur Spotify, mais aussi de séduire un nouveau public. Cela pourrait aider les utilisateurs à se tourner vers des nouveautés qu’ils ne découvriraient pas forcément sans ces nouvelles playlists dédiés à ce format particulier.

Cette nouveauté intervient dans un contexte où la situation sanitaire est inédite dans le monde, ce qui a pour effet de changer les habitudes des utilisateurs de Spotify. À ce sujet, Holt indique : « Je pense que beaucoup de gens changent de comportement pour un temps limité, mais nous avons aussi des signaux – nous regardons notre plateforme globalement – et nous voyons différents ensembles de données sur différents marchés qui sont à des stades différents de la réponse à la pandémie ».

Dans tous les cas, Spotify prévoyait de lancer cette nouveauté maintenant. La vice-présidente s’attend à un retour à la normale au fur et à mesure que la situation sanitaire s’améliorera dans le monde.

La nouveauté de Spotify pourrait avoir pour effet d’accélérer le développement du podcast, dont la connaissance se fait beaucoup par le bouche-à-oreille, la mise en avant sur d’autres plateformes (Instagram, Twitter…) ou autres. De cette façon, le numéro un mondial du streaming change de stratégie afin de faire connaître des nouveautés à ses utilisateurs. Si les résultats sont concluants, d’autres pays devraient indéniablement profiter de ces playlists.