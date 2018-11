Amazon : « Nous inventons car nos clients le demandent »

L’Europe, terre d’innovation pour Amazon. Alors que le géant de Seattle a pris tout le monde par surprise en devenant leader sur le marché des assistants vocaux (et subséquemment de l’intelligence artificielle qui leur est associée), Amazon a profité de son Innovation Day qui se tenait en ses grandioses quartiers généraux de Londres le 18 octobre pour marquer son ancrage local. Un quartier général qui ressemble davantage à un campus à l’américaine, dont les activités sont réparties dans la dizaine d’étages un bâtiment de verre, d’acier et de bois où se mêlent bureaux, open spaces, cuisines, salles de détente et de réunion (avec l’incontournable baby-foot et autres jeux), le tout dans une ambiance à la coule où l’on se demande parfois qui bosse réellement ici, et quand.

Amazon rappelle que plus de 5 500 chercheurs et ingénieurs officient dans ses 25 centres de développement en Europe sur les produits et services proposés à ses clients, tels qu’Alexa, Amazon Web Services (AWS) ainsi que les technologies grand public et solutions de transport.

Alors qu’Amazon n’a jamais vraiment réussi à convaincre sur le marché du mobile, concentrant de guerre lasse ses efforts sur les tablettes et les liseuses, la firme de Seattle s’est largement rattrapée avec son assistant vocal intelligent Alexa et sa gamme d’enceintes connectées Echo, puisqu’elle est numéro un des ventes avec 70 % de la base installée aux Etats-Unis, un pays qui compte déjà près de 50 millions d’appareils installés.

Les « Skills », au cœur de l’écosystème Alexa

Conséquence, Amazon travaille son avantage avec l’ambition de développer un écosystème (Echo Système ?) inspiré de ceux d’un Apple ou d’un Google, à base d’applications dédiées à ses assistants, visant à s’intégrer de la façon la plus fluide dans tous les usages de notre vie quotidienne.

De quelles applications parlons-nous ? Des « skills », ces petites routines programmées qui permettent d’interagir à la voix avec Alexa afin que l’assistant déclenche une ou un ensemble d’actions simultanées. Exemple : quand vous rentrez chez vous, au lieu d’allumer les lumières, de lancer la radio et de monter le chauffage, vous pouvez dire à Alexa « Je suis là » et l’assistant accomplit toutes ces tâches pour vous. A condition bien sûr que les dispositifs correspondants soient connectés à l’assistant Amazon.

C’est donc sur ces skills qu’Amazon mise (gros). Les chiffres parlent d’eux-même : Amazon indique disposer d’un catalogue de plus de 50.000 skills, développés autant par des marques ou des médias (Starbucks, RATP, HuffPost…) que par une communauté de développeurs indépendants. Des applications qui sont validées par Amazon avant d’être versées dans le Skills Store.

L’Allemagne, championne de l’apprentissage machine

Bien sûr, l’intelligence artificielle est au cœur du dispositif, et l’Europe n’est pas en reste dans le domaine, comme l’indique la présence de Ralf Herbrich, Directeur du Machine Learning pour Amazon lors de cette journée. Basé à Berlin, cet ancien de Microsoft et Facebook dirige six unités à travers le monde. Il faut dire que l’Allemagne s’impose aujourd’hui en tant que leader mondial du machine learning. Doté d’équipes de scientifiques spécialisés en vision numérique, en robotique, en traduction automatique et en prévision des demandes, le centre de développement de Berlin soutient les recherches Amazon en matière d’intelligence artificielle (IA) à l’échelle mondiale. Récemment inauguré, le site de recherche de Tübingen se concentre sur les technologies permettant aux ordinateurs de comprendre la causalité. Ces innovations aident les systèmes IA à anticiper le comportement des utilisateurs face à des décisions automatisées afin d’offrir, par exemple, une expérience de recherche améliorée en optimisant l’ordre des résultats fournis. Pour Ralf Herbrich, le moteur, c’est « l’optimisation de tous les processus grâce aux données du passé, c’est-à-dire le machine learning ».

Amazon Prime Video : le grand test permanent

Mais Amazon, ce n’est pas que de l’IA, du cloud et du commerce. C’est aussi une plateforme de vidéo à la demande, et l’occasion nous fut donnée lors de cette journée de visiter les différents pôles dédiés à cette activité au sein du siège londonien. Un centre qui réunit des équipes d’ingénieurs en développement logiciel, d’experts en interfaces utilisateur, d’analystes de données et de graphistes qui travaillent à l’élaboration de nouvelles technologies destinées au service Prime Video, auquel peuvent accéder les cent millions de clients Prime à travers le monde. L’application Prime Video est compatible avec des milliers de modèles de téléviseurs intelligents, de consoles de jeux et de décodeurs TV différents. Par leur travail de tests permanents en temps réel, ces équipes s’assurent que les utilisateurs du monde entier bénéficient d’une expérience de haute qualité quels que soient l’endroit où ils visionnent les vidéos et les terminaux utilisés. Concrètement, nous avons vu comment les équipes Prime Video testaient la qualité de l’image des émissions sur différents terminaux en analysant les différences d’affichage, de couleurs et de résolution afin d’envoyer un signal uniforme quelque soit l’écran sur lequel un programme est regardé.

Alexa, skills, vidéo, commerce, ancrage européen… Au cas où vous n’auriez pas encore tout à fait compris, Amazon fera (et fait déjà) partie de votre environnement, de votre quotidien. Et il semblerait que nous n’en soyons qu’au début. Comme le disait un intervenant lors du dernier One To One Digital Marketing, votre boulanger ne connait rien de vous alors que vous y passez tous les jours depuis des années, alors qu’Amazon sait tout de vous en cinq clics…