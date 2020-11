Amazon porte plainte contre des influenceuses pour incitation à la contrefaçon

Amazon vient de poursuivre en justice des personnalités actives sur Instagram et TikTok. La raison ? Ces personnes auraient participé à un stratagème permettant de vendre des produits de luxe de contrefaçon.

La plainte déposée par Amazon vise 13 individus et entreprises qui seraient à l’origine d’une grande escroquerie. Le but étant de vendre un maximum de produits de luxe contrefaits, en ne trompant pas seulement le client, mais également Amazon. Deux noms ressortent particulièrement dans la plainte : Kelly Fitzpatrick et Sabrina Kelly-Krejci. Ces influenceuses sont accusées d’avoir fait de la pub via leurs réseaux sociaux et leurs sites web pour ces produits de contrefaçon.

De la contrefaçon consentie, mais déguisée.

En quoi Amazon est-elle concernée par cette arnaque ? C’est très simple, ces arnaqueurs ont utilisé la plateforme comme couverture. Sur Amazon il est pratiquement impossible de vendre de la contrefaçon. C’est pourquoi les revendeurs ont mis en ligne de faux produits en toute transparence avec leurs clients. Par exemple, si vous commandiez un porte-monnaie noir uni sans marque, vous saviez dès le début que vous alliez, non pas recevoir ce modèle, mais bien un faux Gucci. Cette stratégie permet de contourner la réglementation d’Amazon tout en étant clair dès le début avec le client.

Sur Instagram, Kelly Fitzpatrick et Sabrina Kelly-Krejci ne s’en cachaient pas. Fréquemment, elles postaient des stories de ce type (voir ci-dessous) pour montrer quel modèle commander pour avoir la contrefaçon que les clients souhaitaient.

Dans sa plainte, Amazon explique : « En affichant uniquement des produits génériques sur Amazon, Fitzpatrick et Kelly-Krejci – et les vendeurs avec lesquels ils ont coordonné – ont tenté de se soustraire à nos protections contre la contrefaçon tout en utilisant les médias sociaux pour promouvoir la véritable nature de ces produits contrefaits ».

Si les produits sont toujours en vente sur Amazon, les comptes Instagram, TikTok, Facebook, et les sites web des malfaiteurs ont été fermés.