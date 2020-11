Fini Amazon Echo et autres Google Home, optez pour la discrétion avec Josh Nano

Quand on parle d’enceintes connectées, on pense immédiatement à Google Nest Mini / Audio, Amazon Echo, ou encore Apple HomePod. Ce secteur est en perpétuelle évolution, la firme de Cupertino compte bien rattraper le peloton de tête en présentant son tout nouveau HomePod Mini, tandis que Google continue de faire évoluer ses enceintes. De son côté Amazon cherche toujours plus de nouvelles formes pour ses enceintes afin d’y intégrer Alexa.

À en lire ces lignes, on peut facilement en déduire qu’il ne reste que très peu de place pour la concurrence. Pourtant, une startup indépendante sortie de nulle part compte bien se faire une place dans ce marché très fermé. Il s’agit de Josh.ai. Josh.ai se présente comme un système domotique à commande vocale. Comme Siri, Google Assistant ou Alexa, Josh.ai est capable d’effectuer une multitude de tâches, et notamment en ce qui concerne votre maison. Cette IA peut facilement, gérer le chauffage, fermer les volets, allumer la musique, et répondre à bien d’autres commandes vocales.

Légèrement plus grand qu’une pièce de 2€.

Bien loin des imposantes enceintes commercialisées par ces trois GAFA, Josh.ai présente son tout nouveau produit : Josh Nano. Comme son nom l’indique, cette « enceinte » connectée est minuscule, elle fait 42x42mm, pour une épaisseur de 3mm. En d’autres termes, Josh Nano est légèrement plus grand qu’une pièce de 2 euros.

Comme le reste des produits commercialisés par Josh.ai, Josh Nano est compatible avec la plupart des environnements existants. De plus, Josh.ai a annoncé de nouveaux partenariats avec quelques grandes enseignes comme Sonos.

Aujourd’hui, 95% des activités de Josh.ai se concentrent sur les habitations individuelles. Cependant, la société compte rapidement élargir ce secteur au domaine professionnel. De ce fait, Josh.ai souhaiterait atteindre diverses entreprises afin de proposer quelques scénarios dans les salles de conférences, les ascenseurs, et bien d’autres encore. Josh.ai n’est pas considéré comme un constructeur accessible, contrairement à Amazon et Google qui touchent des milliards d’utilisateurs, Josh.ai préfère rester concentrer sur une cible haut de gamme.