Amazon Prime Day : les 10 offres à ne pas rater ce dimanche 🔥

Pour cette nouvelle Ă©dition du Amazon Prime Day, les promotions ont Ă©tĂ© largement Ă la hauteur des attentes. S’il est officiellement terminĂ©, on retrouve encore ce dimanche quelques très belles promotions. Attention, elles peuvent disparaitre Ă tout instant, il faut se montrer rapide.

Si vous ĂŞtes familiers avec la plateforme Amazon, vous savez qu’il existe deux types de bons plans. D’une part, on a les offres Ă©clair qui ne durent que quelques heures et qui mettent en avant des marques en vogue. D’autre part, on a des deals du jour qui n’ont (presque) pas de limite. Pour Amazon Prime Day, les deux formats ont Ă©tĂ© mis en avant – et c’est ce que vous voyez dans la liste plus haut.

Cette annĂ©e, Amazon Prime Day s’est dĂ©roulĂ© du 13 au 14 octobre 2020. Certes, vous l’aurez compris, il est donc terminĂ©. Cela dit, Amazon a toujours pris pour habitude de prolonger les offres un peu après, comme c’est le cas encore ce week-end. En ce dimanche post-Prime Day, on voit toujours des milliers de produits en forte rĂ©duction ce dimanche. Le Redmi Note 9 Pro, les AirPods Pro et le Huawei P30 Pro sont parmi les meilleurs deals du moment.

Amazon Prime Day, une alternative au Black Friday

Depuis l’an dernier, les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par la plateforme e-commerce lors de ce Amazon Prime Day sont supĂ©rieurs Ă ceux du Black Friday. Amazon a vraiment voulu dĂ©velopper fortement « son » Ă©vĂ©nement au dĂ©triment de toutes les autres opĂ©rations de l’annĂ©e. Il fait donc bien mieux que lors des soldes, French Days ou toute autre opĂ©ration spĂ©ciale en France.

Comment est-ce qu’il a rĂ©ussi Ă imposer Amazon Prime Day dans le paysage français ? Tout simplement avec des milliers de promotions ultra compĂ©titives. Depuis quelques annĂ©es, ce Prime Day a Ă©tĂ© 48 heures de folie avec des deals qu’on avait jamais vu. Des produits avec moins de 6 mois d’anciennetĂ© et sur les plus grandes marques ont Ă©tĂ© Ă©coulĂ©s avec des rĂ©ductions de 30%, voire davantage.

Parmi les produits les plus populaires dans la high-tech, on peut citer par exemple les iPhone 11, les Samsung Galaxy S20 ou encore les Redmi Note 9 Pro. Si cela se limite Ă la tĂ©lĂ©phonie, on a aussi vu d’autres produits partir avec des promotions choc. Parmi eux, la Nintendo Switch ou encore la Surface Pro 7 de Microsoft ont Ă©tĂ© des stars au Amazon Prime Day.

Peut-on espĂ©rer aussi bien lors du prochain Black Friday ? De notre expĂ©rience, on a vu lors de cet Amazon Prime Day des deals encore jamais observĂ© jusque-lĂ . Ils ont Ă©tĂ© bien meilleurs que lors du vendredi noir de l’annĂ©e passĂ©e. Cela dit, Amazon aura Ă coeur de se rattraper pour la fin d’annĂ©e après les difficultĂ©s logistiques qu’il a rencontrĂ© depuis le dĂ©but de l’Ă©pidĂ©mie.

Amazon valide son statut de n°1

Amazon Prime Day est un Ă©vĂ©nement unique en son genre, et personne ne peut le contester. Ses plus fidèles concurrents sur le marchĂ© français (Cdiscount, Fnac…) n’ont pas rĂ©ussi Ă s’aligner sur les offres Amazon. Amazon a Ă©tĂ© le seul durant ces deux jours Ă ĂŞtre aussi gĂ©nĂ©reux. Par ailleurs, ce dimanche, on retrouve encore quelques deals pĂ©pites qui ont fait le succès du Prime Day.

Si vous avez un peu de temps aujourd’hui, nous vous invitons vraiment Ă aller faire un tour sur la plateforme marchande. Depuis sa barre de recherche, vous pouvez sĂ©lectionner l’onglet « ventes flash » pour dĂ©couvrir les offres après Amazon Prime Day. Si vous avez besoin d’un produit en particulier, vous pouvez Ă©galement le taper dans la barre de recherche pour y accĂ©der sans attendre.

Si vous ĂŞtes un peu familier avec le concept Amazon Prime Day, cet Ă©vĂ©nement est rĂ©servĂ© aux clients Prime. Si vous n’avez pas souscrit Ă l’abonnement, vous ne pouviez donc pas participer Ă ces jours de promotions. En revanche, ce dimanche, tout le monde est Ă©ligible aux offres. Vous pouvez donc saisir les Redmi Note 9 Pro et autres AirPods Pro Ă des prix rĂ©duits – du mĂŞme niveau que mardi et mercredi.

Cela dit, si vous achetez souvent sur Amazon, vous avez tout intĂ©rĂŞt Ă profiter de l’abonnement Prime. En effet, celui-ci vous offre une myriade d’avantages que l’on ne peut pas nĂ©gliger. Outre l’accès au Amazon Prime Day, les membres ont accès aux services Prime Video et Prime Music, et ils bĂ©nĂ©ficient des livraisons gratuites en un jour. Si vous voulez ĂŞtre serein pour la fin d’annĂ©e, cela vaut le coup.

Amazon est plus souple sur les conditions

Pour faciliter les achats depuis Amazon Prime Day, le site e-commerce a dĂ©cidĂ© d’assouplir encore davantage les conditions de retour. Comme vous le savez, la marchande propose des retours gratuits sur 30 jours par dĂ©faut. Cela dit, pour faciliter les achats de NoĂ«l et en raison de la crise sanitaire, il a exceptionnellement rallongĂ© cette pĂ©riode.

Depuis le dĂ©but du Amazon Prime Day (et encore ce dimanche), il est possible de retourner ses achats jusqu’au 31 janvier 2021. Cela signifie que vous pouvez tout Ă fait commencer vos achats de NoĂ«l dès ce week-end, avec la possibilitĂ© de les retourner après la fin d’annĂ©e. Cela vous permet de ne pas prendre de risque (que le cadeau ne plaise pas) sur tous vos achats. A titre de comparaison, les concurrents limitent Ă 15 jours la durĂ©e de retours.

Encore une fois, il ne faut pas penser que ces offres pour ce dimanche post- Amazon Prime Day sont Ă©ternelles. Il s’agit de ventes flash dans tous les cas et elles peuvent disparaitre Ă tout moment. En gĂ©nĂ©ral, Amazon les termine le dimanche soir. Vous avez donc encore quelques heures pour sĂ©curiser vos achats et faire des Ă©conomies assez gigantesques sur des milliers de produits.

