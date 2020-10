Amazon Prime Day : les 10 deals à prix cassé ce mardi matin 🔥

Ce mardi matin, Amazon Prime Day vient de démarrer en fanfare. Ce sont des centaines de milliers de bons plans qui viennent d’arriver sur le site marchand. Les stocks partent à vitesse grand V, les premières ventes éclair se sont déjà terminées. Ci-dessous, les bons plans à ne pas manquer ce mardi.

Amazon Prime Day n’est pas un événement comme les autres. Le marchand américain a réussi à le placer comme son événement n°1 de l’année, devant le Black Friday, les soldes ou les French Days. Pour réussir son pari, il n’hésite pas à sortir les plus belles offres de l’année. Tous les produits des plus grandes marques sont visés. Apple, Samsung, Sony, Nintendo, Huawei ou Microsoft, aucune marque ne manque à l’opération.

En matière de promotions, Amazon Prime Day fait mieux que le Black Friday – tant sur la quantité que sur la qualité. On retrouve deux formats de bons plans. D’un côté, il y a les « Ventes du Jour » qui se termineront ce mardi soir à minuit. De l’autre côté, il y a des « Ventes Éclair » qui sont limitées par le stock et le temps. Elles ne s’étalent en général pas plus que sur quelques heures.

Amazon Prime Day, une opération clé

Pour cette cinquième édition du Amazon Prime Day, le site e-commerce américain n’a rien laissé au hasard. Cette année, il a été obligé de reporter la date de cette opération en raison de la crise sanitaire. Si elle se tenait historiquement en juillet – pour fêter l’anniversaire de la création de la société Amazon, cette année est différente. Cela dit, les ambitions du marchand sont encore plus élevées.

Le Prime Day, c’est un événement 100% Amazon que la concurrence a du mal à saisir. Cdiscount, Fnac ou Darty n’arrivent pas vraiment à s’imposer sur ces journées spéciales Amazon. Le marchand américain a imaginé cette journée spéciale de bons plans en 2015, pour fêter son anniversaire. Depuis, chaque année, il renouvèle cette opération avec toujours davantage de succès.

Pour cette édition, les bons plans vont s’étaler sur 2 jours complets : de mardi à 0h01 jusqu’à mercredi à 23h59. Pendant ces 48 heures, ce sont des centaines de milliers de fortes promos qui seront affichées. L’an dernier, Amazon Prime Day a assuré 175 millions de produits envoyés dans le monde. Ce sont 20 pays qui profitent de l’opération, dont la France.

Entre ce mardi 13 octobre et demain le 14, vous pouvez donc faire des économies sur tous les produits. Chez Apple par exemple, une marque peu réputée pour faire des remises, il y a les derniers iPhone 11, MacBook Pro ou encore AirPods qui sont en forte promo. Ce sont des niveaux de réduction qu’on n’a jamais vu jusqu’à présent. Il est d’ailleurs peu probable qu’on les revoit d’ici à fin d’année.

Amazon valide sa position de leader

Alors que les French Days ou les soldes sont en perte de vitesse, le Amazon Prime Day gagne en popularité. Cette année, les deals sont plus généreux que jamais. On le voit depuis ce matin, Amazon a tout fait pour booster les volumes. La plateforme marchande a par ailleurs proposé dans le mois précédent un code promo qui permettait d’obtenir 10€ à sortir lors de ce Prime Day. Cela a également contribué à son succès.

Il faut toutefois savoir que cet Amazon Prime Day est réservé aux membres Prime. Il s’agit d’un programme de fidélité qui permet d’accéder à une multitude d’avantages sur Amazon. Pour ceux qui ne sont pas membres, il est possible de souscrire aux 30 jours d’essai pour profiter des bonnes affaires du Prime Day. Vous pourrez ensuite résilier facilement, sans n’avoir rien dépensé.

Outre le fait de pouvoir participer au Amazon Prime Day, les clients Prime bénéficie de plusieurs avantages. On peut citer la livraison en un jour pour des millions de produits du catalogue, l’accès gratuit à Prime Video ou encore le service Prime Music. Ce dernier n’est pas aussi complet que Amazon Music Unlimited, mais il est déjà très intéressant pour écouter de la musique. Au passage, Amazon Music est en ce moment à 0,99€ pour 3 mois.

Quelles offres viser pour le Prime Day ?

Si vous êtes allé faire un tour sur la plateforme e-commerce, vous avez probablement vu l’ampleur de l’opération. Oui, ce Amazon Prime Day est inédit par sa taille, et il faudra donc être patient pour voir tous les deals. Une page pour l’opération permet de voir des milliers d’offres, mais la recherche n’est pas idéale. Il vaut mieux chercher directement dans la barre de recherche les articles qui vous intéressent.

Par ailleurs, notre sélection ci-dessus vous aidera à identifier les meilleurs deals du Amazon Prime Day 2020. Cette liste est mise à jour tout au long de l’opération pour vous faciliter les recherches. Elle se focalise sur les nouvelles technologies, mais nous pouvons aussi rajouter d’autres bons plans. En cas de rupture de stock, nous mettrons à jour la liste.

Aussi, pour Amazon Prime Day, les ventes flash se succèdent tout au long de ces deux jours. Nous allons donc les rajouter à la main sur cette liste pour vous faciliter la lecture des bons plans sur la high-tech.

Pendant ces 48 heures de bons plans, il faudra être très rapide pour saisir les meilleures offres. Comme on le voit depuis le début ce mardi matin, la qualité des offres est vraiment folle. Les premières ruptures se sont déjà faites sentir, il ne faut pas tarder. Dans le pire des cas, vous pouvez toujours retourner vos achats sous 30 jours chez Amazon, même lors du Prime Day. Le site vous remboursera du montant de votre achat.

