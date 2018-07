Le fameux Amazon Prime Day aura lieu cette année entre le lundi 16 juillet 2018 à midi, et le mardi 17 juillet 2018 à 23h59. Cette année, l’opération menée par le géant du e-commerce se déroulera donc sur 36 heures avec plus d’un million de produits en réduction. Ci-dessous, tous les meilleurs bons plans du Prime Day Amazon 2018.

Dernière mise à jour : 15 juillet 11h54

Amazon Prime Day 2018 : 1 million de produits en réduction

Alors que le Black Friday prend une place toujours plus importante dans le commerce mondial, Amazon a décidé d’introduire en 2015 un nouvel événement pour permettre à ses clients de bénéficier d’une seconde courte période de réductions exceptionnelles. C’est ainsi que le Amazon Prime Day est né, à l’occasion des 20 ans du site Amazon.

En Chine, on retrouve l’équivalent chez Alibaba avec le « jour des célibataires » (11 novembre – une date qu’avec des « 1 »…) qui a généré 25 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour le groupe en seulement 24 heures. Le Amazon Prime Day est certes encore très loin, mais son ampleur ne cesse de croître.

En parallèle des réductions que l’on peut observer pendant le Prime Day Amazon, il faut savoir que de nombreux autres produits sont également soldés (c’est également la période des soldes). Avant même le début du Amazon Prime Day 2018, il y a donc déjà des très bons plans disponibles sur le site du marchand. Vous pouvez directement les retrouver en utilisant les liens sur cette page.

Devenir client Prime chez Amazon ?

Amazon Prime Day, c’est avant tout le jour où le marchand remercie ses clients pour leur fidélité. Autrement dit, il faudra être client « Amazon Prime » pour bénéficier du million de produits en réduction. Cet abonnement, qui est facturé 49 euros par an, peut être testé gratuitement sur une période de 30 jours sans engagement.

A noter que cet abonnement vous donne un accès à la livraison gratuite en 1 jour sur des millions de produits, ou encore l’accès à des ventes flash avant l’ouverture pour le grand public. Les clients bénéficient également d’un accès au « Netflix » de chez Amazon – Amazon Prime Video. Ils peuvent aussi obtenir l’équivalent de « Dropbox » gratuitement en ayant du stockage illimité sur Amazon Drive.

Comment trouver les bons plans ?

S’il n’y avait que 500.000 produits en réduction en 2015, ce sont désormais 1 million d’articles qui verront leur prix baisser en 2018. Inutile de préciser qu’il sera parfois un peu compliqué de trouver les bons plans tant il y en aura. Afin de vous faciliter la tâche, l’équipe de Presse Citron vous indiquera les meilleures promotions directement sur cette page : smartphones, téléviseurs, appareils photos, ordinateurs, objets connectés ou assistants vocaux – vous serez prévenu.

Comme toujours, les meilleures réductions ne durent que quelques minutes (avant la rupture de stock). Il faudra donc être particulièrement réactif dès lors que vous voyez une belle remise.

L’édition précédente du Amazon Prime Day a cartonné

Alors que le monde a généralement les yeux rivés sur le Black Friday, les 36 heures du Amazon Prime Day constituent désormais un rendez-vous incontournable en France et ailleurs. Les français ont noté cette date dans leur agenda, et n’hésitent plus à sortir leur portefeuille pour les centaines de milliers de produits en réduction sur le site marchand.

En 2017, le nombre d’articles en réduction était de 800.000. Cette année, le Prime Day Amazon devrait voir plus d’un million de produits voir leur prix baisser. Les produits les plus populaires seront évidemment de la partie : Echo Dot (assistant vocal), Kindle (liseuse électronique), PS4, Xbox, série Game of Thrones, aspirateur Dyson, ampoules Philips Hue etc.

Notez la date du Amazon Prime Day : lundi 16 juillet à 12h au mardi 17 juillet 2018 à 23h59.

Toute l’équipe de Presse Citron est mobilisée sur toute la période du Prime Day Amazon afin de vous donner les meilleurs bons plans disponibles sur le site du marchand. N’hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page afin d’être informé des différentes promotions : certaines ne seront que proposées sur une période donnée (vente flash), il est donc conseillé de revenir régulièrement voir les dernières réductions proposées. Si vous avez trouvé un bon plan particulièrement intéressant, n’hésitez pas à le partager à la communauté en l’ajoutant dans les commentaires ci-dessous (merci !).

