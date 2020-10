Amazon Prime Day : les 10 vraies pépites pour ce samedi 🔥

Certes, Amazon Prime Day est officiellement terminĂ© depuis mercredi soir. Il n’empĂŞche que le marchand amĂ©ricain a prolongĂ© quelques-unes de ses offres spĂ©ciales. Si vous cherchez Ă faire des Ă©conomies ce week-end, peut-ĂŞtre que certaines pourront vous plaire. Ci-dessous, nous avons Ă©tabli la liste de toutes les bonnes affaires en ce samedi.

Amazon Prime Day aura dĂ©passĂ© toutes les attentes cette semaine. De mardi Ă mercredi, la plateforme a dĂ©voilĂ© des offres inĂ©dites sur des produits très rĂ©cents. Les Redmi Note 9 Pro, les Microsoft Surface Pro 7 ou les AirPods Pro ont comptĂ© parmi les grands succès de l’Ă©vĂ©nement. Sur chacun de ces derniers, plus de 30% de remise, malgrĂ© leur relative jeunesse (moins d’un an d’anciennetĂ©).

Si cette opĂ©ration a officiellement durĂ©e 48 heures, on retrouve toujours quelques reste a posteriori. Si Amazon Prime Day est fini depuis mercredi minuit, on a vu dans les jours suivants toujours de belles offres. Et ce samedi, le marchand amĂ©ricain semble avoir redoublĂ© d’efforts en renouant avec des promotions ultra gĂ©nĂ©reuses. Certes on ne voit pas la qualitĂ© et la quantitĂ© des jours prĂ©cĂ©dents, mais il y a vraiment de quoi faire.

Amazon Prime Day, un succès pour 2020

Pour cette Ă©dition encore plus que les prĂ©cĂ©dentes, Amazon Prime Day aura dominĂ© le dĂ©bat. Selon les premières estimations, il aurait gĂ©nĂ©rĂ© plus de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur ces 2 jours. Il aurait donc enregistrĂ© une très forte croissance par rapport aux Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes (7,16 milliards en 2019 et 4 milliards en 2018). Aujourd’hui, ce sont 20 pays qui ont pu profiter de ce Prime Day.

Comment rĂ©ussir Ă gĂ©nĂ©rer un tel volume ? Au delĂ du fait qu’Amazon soit aujourd’hui une rĂ©fĂ©rence dans l’e-commerce, il a Ă©galement très agressif sur les offres. On n’a jamais vu une telle qualitĂ© dans les offres, ni un tel volume. Sur les 48 heures de l’opĂ©ration, on a vu très peu de ruptures de stock. En ce samedi, il reste d’ailleurs quelques belles affaires Ă saisir.

Évidemment, la high-tech a occupĂ© une part prĂ©pondĂ©rante de cet Amazon Prime Day 2020. Cela dit, le marchand a offert des remises sur toutes les catĂ©gories. Que ce soit le bricolage, la mode, la santĂ© ou encore les jouets, il n’a oubliĂ© personne. Ce sont des centaines de milliers de deals qui Ă©taient affichĂ©s en temps rĂ©el. Ce samedi, sur les catĂ©gories et les produits les plus en vogue, il reste de quoi faire.

Dans la thĂ©matique Ă©lectronique et informatique, Apple a Ă©tĂ© très touchĂ© par les offres promos. Ses MacBook Pro / Air ont vu leur prix baisser de plusieurs centaines d’euros. C’est toujours le cas aujourd’hui, mais les dĂ©lais de livraison se sont nettement rallongĂ©s. Si vous ĂŞtes prĂŞt Ă attendre un peu, c’est une bonne manière de faire une belle Ă©conomie sur ces ordinateurs.

Une farandole de bons plans sur Amazon

Outre les MacBook Pro, Amazon Prime Day a Ă©galement fait la part belle aux AirPods et aux iPhone. Hormis Apple, les marques prestigieuses comme Samsung, Xiaomi, Microsoft, LG, iRobot ou encore Garmin ont Ă©tĂ© au centre de l’attention dans la technologie. Les rĂ©ductions sont parfois montĂ©es jusqu’Ă -50%. Un tĂ©lĂ©viseur de la toute dernière gĂ©nĂ©ration de chez LG, adaptĂ© au gaming, a Ă©tĂ© vendu en baisse d’environ 30% (Ă 1 999€ quand mĂŞme).

Il y avait quand mĂŞme une condition pour profiter de toutes les offres spĂ©ciales lors du Amazon Prime Day : ĂŞtre client Prime. Ça n’est plus le cas en ce samedi, et tous les français sont donc Ă©ligibles aux offres en cours. Cela dit, ĂŞtre client Prime (49€ par an) apporte son lot d’avantages. On peut citer par exemple la possibilitĂ© d’accĂ©der Ă Prime Video et Prime Music, ou encore de bĂ©nĂ©ficier de la livraison gratuite en un jour ouvrĂ©.

Au final, l’investissement dans un abonnement Prime est largement rentabilitĂ©. Cela dit, si vous voulez tester le service, vous pouvez toujours profiter des 30 jours gratuits pour essayer la solution. C’est un bon moyen de se familiariser avec l’outil et de voir tous les avantages qui sont liĂ©s. Évidemment, parmi tous les nombreux avantages, il y a la possibilitĂ© de participer aux ventes exclusives du Prime Day Amazon.

Comment profiter des tous derniers deals ?

Amazon Prime Day 2020 n’est plus, mais certains deals subsistent. Pour ce week-end, Amazon a dĂ©voilĂ© de nouvelles offres spĂ©ciales qui pourraient vous faire vaciller. Alors que la prochaine session de bons plans est Black Friday Ă la fin novembre, il reste donc des opportunitĂ©s Ă saisir. Les grandes marques sont encore visĂ©es par ces remises, profitez-en.

Pour rappel, Amazon Prime Day a Ă©tĂ© plus fort que Black Friday pour Amazon sur ces deux dernières annĂ©es. Le chiffre d’affaire gĂ©nĂ©rĂ© sur cet Ă©vĂ©nement qui lui est propre dĂ©colle. Il veut dĂ©montrer avec cette opĂ©ration qu’il domine le e-commerce dans tous les pays occidentaux. En France, il est dĂ©jĂ le numĂ©ro un du marchĂ©, sans aucune contestation possible.

Par ailleurs, pour simplifier les retours depuis Amazon Prime Day, le site a dĂ©cidĂ© de prolonger la pĂ©riode habituelle de renvoi. Si elle Ă©tait limitĂ©e Ă 30 jours jusqu’Ă prĂ©sent, elle est bien plus longue. Tous les achats rĂ©alisĂ©s Ă partir de cette semaine pourront ĂŞtre renvoyĂ©s jusqu’au 31 janvier 2021. C’est donc une bonne solution pour faire ses cadeaux de NoĂ«l bien en avance. Vous pourrez donc les rendre si besoin, en obtenant un remboursement complet.

Sachez quand mĂŞme que les deals post Amazon Prime Day ne vont pas durer Ă©ternellement. Si vous voulez faire des Ă©conomies, il faut se pencher dessus au plus vite ce samedi. Il y a des marques comme Apple, Samsung, Microsoft et Xiaomi qui sont encore actives ce week-end, c’est vraiment gĂ©nĂ©reux. A tout instant, la rupture de stock peut toutefois arriver.

